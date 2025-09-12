Firma care administrează casa de la Viscri a Regelui Charles nu e o afacere profitabilă. În ultimii 8 ani a fost doar pe pierdere

Regele Charles al III-lea al Angliei, fost prinț de Wales, a fost încoronat în mai 2023. Până atunci, el vizitase de mai multe ori România, unde a fost înființată o fundație cu numele său, prin intermediul căreia, în 2006, a fost cumpărată casa tradițională din localitatea Viscri (județul Brașov), care face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

ADVERTISEMENT

În 2024, Ecologic Transilvania SRL a avut o pierdere de 48.909 lei

Casa a fost transformată în pensiune pentru turiștii care au venit în număr din ce în ce mai mare în satul de care Charles îl vizita frecvent. Pentru a se derula servicii de cazare, tot în 2006 a fost înregistrată, la adresa din Viscri, firma Ecologic Transilvania SRL. Casa din Viscri a fost renovată, iar lângă ea s-au construit niște căsuțe din lemn.

Proprietatea a fost evaluată de revista Forbes la aproximativ un milion de euro, valoarea ei fiind ridicată deoarece intrase în patrimoniul unui membru al familiei regale britanice. În presă s-a relatat că Fundația Prințului Charles a investit aproximativ un milion de lire sterline în România. Între timp, la casa din Viscri nu s-au oferit doar servicii de cazare, ci s-au organizat diverse evenimente și expoziții.

ADVERTISEMENT

În vara lui 2022, casa de la Viscri a fost transformată din pensiune într-un centru de vizitare. , Fundația Prințului de Wales a cumpărat o altă proprietate în Transilvania, cea din Valea Zălanului, din județul Sălaj, evaluată și ea la un milion de euro, unde se oferă, de asemenea, cazare în căsuțe tradiționale.

Ultimele rezultate financiare ale Ecologic Transilvania SRL, valabile pentru 2024, consultate de FANATIK, arată că firma a înregistrat o pierdere de 48.909 lei, la o cifră de afaceri de 94.654 lei, în timp ce datoriile erau de aproximativ 1,175 milioane lei. În 2023, pierderea a fost de 67.543 lei, la o cifră de afaceri de 15.883 lei, iar restanțele erau de 1,1 milioane lei.

ADVERTISEMENT

Pierderile din ultimii 8 ani depășesc 600.000 lei

În 2021 și 2022, ani în care au fost restricții de călătorie, din cauza pandemiei de coronavirus, Ecologic Transilvania SRL a raportat cifră de afaceri 0, iar profitul a fost de 0 lei, respectiv o pierdere de 67.018 lei. În 2020, pierderea a fost de 104.187 lei, la o cifră de afaceri de 29.825 lei, în timp ce datoriile erau de aproximativ 980.000 lei.

ADVERTISEMENT

De când a fost înființată, Ecologic Transilvania SRL a bifat doar de patru ori profit: 2.733 lei (în 2008 – cifra de afaceri de 9.422 lei), 1.927.573 lei (în 2014, cel mai bun an al firmei – cifră de afaceri de 79.628 lei), 392.425 lei (în 2015 – cifră de afaceri de 93.855 lei) și 17.007 lei (în 2016 – cifră de afaceri de 93.855 lei). Ultimul an în care firma a făcut profit a fost 2016, deci sunt 8 ani de când firma nu e profitabilă. Din 2017 și până în 2024, Ecologic Transilvania SRL a bifat pierderi totale de 608.881 lei.

Cel mai prost an al firmei a fost 2012, când s-a bifat o pierdere de 741.276 lei la o cifră de afaceri de aproximativ 84.000 lei, în condițiile în care datoriile erau de 2,5 milioane lei. Cel mai ridicat nivel al datoriilor s-a consemnat în 2013, când acestea au fost de 2,78 milioane lei, într-un an în care se raportase o pierdere de 460.000 lei.

ADVERTISEMENT

Cum merg afacerile contelui Kalnoky, prietenul Regelui Charles

Nici afacerile contelui Tibor Kalnoky, cel care l-a adus pe Charles în Transilvania și l-a sfătuit să cumpere cele trei case din Valea Zălanului, care au șapte camere de oaspeți, nu merg foarte bine. De altfel, Kalnoky, care deține un conac în apropiere, la Micloșoara, supervizează și activitatea turistică a caselor Regelui Charles.

Firma lui Kalnoky, Aky Prod Com Service SRL, a înregistrat o pierdere de 152.905 lei în 2024 la o cifră de afaceri de 2,2 milioane lei, conform datelor consultate de FANATIK la Ministerul de Finanțe. Datoriile au fost și ele la un nivel ridicat, aproximativ 2,2 milioane lei. În 2023, firma a înregistrat un profit net de 356.875 lei la o cifră de afaceri de 2,3 milioane lei. În 2022, Aky Prod Com Service SRL înregistrase un profit de 46.186 lei. Cel mai bun an al firmei a fost 2019, când s-a bifat un profit net de 554.731 lei la o cifră de afaceri de aproximativ 2,5 milioane lei.

În 2021, din cauza dificultăților economice, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare regională. Firma a primit aproximativ 75.000 de euro pentru un proiect ce a vizat „menținerea activității pe o perioadă de minimum 6 luni” și „menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor”.