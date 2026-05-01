Firma care construiește conacul lui Sorin Grindeanu, contracte pe bani publici cu instituția condusă de cumnata liderului PSD. Ce sume s-au încasat

Moţiunea de cenzură semnată de parlamentari PSD-AUR-PACE-Întâi România a fost depusă, marţi, în Parlament şi este semnată de 251 de parlamentari. Dezbaterea şi votul sunt programate în 5 mai. Sorin Grindeanu (52 de ani), președintele PSD, a declarat că partidul pe care îl conduce are o înțelegere parlamentară cu AUR pentru a înlătura Guvernul Ilie Bolojan, dar că acest lucru nu presupune nicio înțelegere post-moțiune.

Firma a oferit servicii de reparare și de întreținere a mobilierului

Presa a dezvăluit recent despre Sorin Grindeanu că acesta își construiește un conac la Dumbrăvița, lângă Timișoara, evaluat pe piața imobiliară la aproximativ 650.000 euro. De fapt, informația a fost publicată pentru prima dată de Insider Timișoara în martie 2023, site de investigații care a relatat că terenul de la Dumbrăvița, în suprafață de 1.420 metri pătrați, a fost cumpărat de Mihaela, soția lui Grindeanu, cu 241.000 euro. Ulterior, s-a obținut o autorizație de construire pentru o casă în regim de înălțime de Sp+P+1E.

Proiectul casei lui Sorin Grindeanu a fost realizat de Addicted Evolution SRL din București, o firmă din grupul Nordis, în timp ce construcția a revenit societății comerciale Stoian Construct SRL din Timișoara. Această firmă a parafat patru contracte cu o singură instituție de stat, Inspectoratul Școlar Județean Timișoara, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul achizițiilor publice.

De menționat că ISJ Timișoara este condus, din martie 2022, de cumnata lui Sorin Grindeanu, Aura Danielescu (51 de ani), care ocupă funcția de inspector școlar general. Așadar, Stoian Construct SRL, firmă care construiește în prezent casa lui Sorin Grindeanu, cu ISJ Timișoara, instituție condusă de cumnata liderului PSD, în perioada 2023-2025.

Primul contract a fost publicat în sistemul achizițiilor publice pe 17 martie 2023 și a fost o cumpărare directă în valoare de 9.176 lei (1.865 euro), Stoian Construct SRL urmând să ofere servicii de reparare și de întreținere a mobilierului la ISJ Timișoara, adică s-a ocupat de „recondiționare masă ședințe și 24 bucăți scaune”.

Stoian Construct SRL a reparat și renovat sediul ISJ Timiș

Al doilea contract a fost publicat pe 30 martie 2023, o cumpărare directă în valoare de 184.894,21 lei (37.368,22 euro), și a vizat lucrări de renovare pe care Stoian Construct SRL le-a făcut la sediul ISJ Timiș. Pe 2 mai 2023, pe portalul e-licitatie.ro a fost publicată o altă cumpărare directă, în valoare de 83.979,01 lei (17.015,99 euro), numită tot „lucrări de renovare la sediul ISJ Timiș”.

Ultimul contract dintre ISJ Timiș și Stoian Construct SRL, cel mai mare dintre cele două părți, a fost publicat pe 10 noiembrie 2025, o cumpărare directă în valoare de 215.364,73 lei (42.507,59 euro) care a vizat „servicii de reparații generale și renovare-lucrări reabilitare sediu ISJ”. Valoarea totală a celor patru contracte parafate de ISJ Timiș și Stoian Construct SRL este de aproape 100.000 euro.

Sediul ISJ Timiș, renovat și reparat de Stoian Construct SRL, este o vilă compusă din două corpuri de clădire și teren, în suprafață totală de aproximativ 2.900 metri pătrați. În noiembrie 2022, site-ul timișorean renasterea.ro a dezvăluit că Inspectoratul Școlar Județean Timiș a solicitat Ministerului Educației cumpărarea unui imobil în care să își desfășoare activitatea.

ISJ Timiș a cumpărat imobilul cu peste 3 milioane de euro

Guvernul României a pus în dezbatere publică, pe 9 noiembrie 2022, proiectul de hotărâre privind cu suma de 16.326.000 lei, din fondul de rezervă bugetară, în vederea achiziționării imobilului vizat. S-a specificat că respectiva clădire datează din anul 1927 și, deși au fost efectuate mai multe lucrări de consolidare, are nevoie de alte măsuri de intervenție. Valoarea de piață a imobilului, stabilită de un evaluator autorizat, a fost de 3.304.000 euro.

Stoian Construct SRL a fost înființată în 2007, dar a avut apoi o pauză în activitate, între 2010 și 2020. În 2023, când firma a semnat primele trei contracte cu ISJ Timiș, s-a înregistrat cel mai mare profit net din istoria ei, de 480.697 lei, conform datelor consultate de FANATIK la Ministerul de Finanțe. În 2024 s-a bifat cea mai mare pierdere, de 195.366 lei, iar în 2025 s-a înregistrat un profit negativ de 4.235 lei.

În martie 2023, când a fost întrebat despre faptul că Aura Danielescu, cumnata sa, se întoarce la șefia ISJ Timiș (a mai condus instituția din 2014 până în 2021), Sorin Grindeanu a declarat: „Personal, mie nu îmi convine. E clar că e un minus și e o piatră de picior la adresa mea, indiferent de cât de bun sau rău va fi mandatul. Ce să spun? Fiindcă e cumnată-mea, nu are voie. Ce să zic…!?”. La rândul ei, Aura Danielescu a comentat: „Faptul că eşti rudă cu o persoană care ocupă o funcţie politică înaltă nu reprezintă şi nu ar trebui să reprezinte un obstacol în avansarea în carieră a niciunui cetăţean din această ţară”.