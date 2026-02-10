Firma care oferă servicii de catering la Palatul Cotroceni, amendată drastic de Inspectoratul pentru Imigrări. A lucrat cu muncitori străini fără aviz de angajare

ADVERTISEMENT

Administraţia Prezidenţială este instituția aflată la dispoziţia preşedintelui României care asigură suportul logistic, organizatoric, de protocol și de administrare pentru președinte și pentru activitățile sale curente. Aceasta organizează relațiile cu mass-media și cu publicul, administrează activitățile de protocol și reprezentare, asigură și gestionează activitățile de registratură, fondul arhivistic, resursele umane, materiale și financiare. Pentru servicii de catering, Administrația Prezidențială a apelat în 2025 la firma Dnata Catering SRL, cunoscută datorită faptului că administrează spaţiile comerciale din Aeroportul Otopeni.

În 2025, Administrația Prezidențială a plătit 551.000 lei către Dnata Catering SRL

Firma este controlată de Alpha Flight Group Limited, parte din grupul Emirates, care deține 64,18%, de TAROM, care are 30,83% și de Compania Națională Aeroporturi București, cu 4,97% din firmă. La finalul anului trecut, TAROM a decis să își vândă participațiile din Dnata Catering. Vânzarea participațiilor companiei naționale din firmele unde este acționar face parte din planul de restructurare, iar odată cu decizia de acordare a ajutorului de stat, autoritățile române și-au asumat obligația de a vinde aceste participații.

Pe site-ul Administrației Prezidențiale există un centralizator de achiziții publice efectuate în perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2025. Conform datelor consultate de FANATIK, printre acestea se găsesc serviciile de catering oferite de Dnata Catering SRL, primul contract, în valoare de 23.640 lei, fiind semnat pe 14 martie 2025, când președinte interimar al României era Ilie Bolojan. Colaborarea dintre Administrația Prezidențială și Dnata Catering a continuat și după ce Nicușor Dan a fost ales președinte al țării, astfel că, până la finalul lui 2025, s-au mai parafat 20 de astfel de contracte, astfel că valoare totală a serviciilor de catering oferite de firmă a fost de 551.010 lei, adică aproximativ 110.000 euro.

Cea mai mare valoare a unui contract a fost de 195.000 lei, acesta fiind parafat pe 19 decembrie 2025 , iar ultimul semnat a fost pe 30 decembrie 2025, în valoare de 48.750 lei. Numele firmei Dnata Catering SRL apare ca petent într-un dosar înregistrat pe 2 iulie 2024 la Judecătoria Buftea, în timp ce intimat figurează Inspectoratul General de Imigrări-Serviciul pentru Imigrări al Județului Ilfov. În dosar se arată că, prin procesul verbal de contravenţie din data de 17.06.2024, Dnata Catering SRL a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 100.000 de lei (10.000 lei x 10 persoane) pentru săvârșirea faptei contravenționale prevăzută de art. 36 pct. 1, lit. a) din OG 25/2014, reținându-se că Dnata Catering SRL a primit la muncă 10 străini cu contract individual de muncă și fără aviz de angajare.

În instanță, Dnata Catering SRL a susținut că textul de la articolul 36 alin. (l) lit. a) din OG nr. 25/2014 stabilește că asemenea faptă contravențională constă în primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin; astfel, situația primirii mai multor străini echivalează cu săvârșirea mai multor contravenții, prevederile legale fiind lipsite de echivoc; agentul constatator a aplicat o amendă în cuantum total de 100.000 de lei, nesocotind astfel prevederile art. 10 alin. (2) din OG nr. 2/2001 care impun o limită calculată prin raportare la dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenția cea mai gravă. Astfel spus, prin procesul-verbal a aplicată o amendă de 100.000 de lei, cu toate că plafonul maxim era de 40.000 de lei 20.000 — maximul prevăzut de lege pentru contravenția reglementată.

Legea arată că se aplică amendă pentru fiecare persoană identificată

Firma a arătat că, pe cale de consecință, au fost nerespectate și prevederile art. 21 alin. (3) teza I din același act normativ, care impun aplicarea amenzii în limitele stabilite de lege. Prin aceste încălcări s-a produs o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea Procesului- Verbal; în concret, deși nerespectarea prevederilor art. 10 și 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 nu este sancționată în mod expres cu nulitatea procesului-verbal. Caracterul imperativ rezultă din însăși rațiunea edictării acestor dispoziții, stabilirea unei amenzi în afara limitelor prevăzute de lege generând, fără echivoc nulitatea actului sancționator; aceasta cu atât mai mult cu cât instanța de judecată nu se poate substitui agentului constatator și să aplice amenda conform prevederilor legale incidente.

Instanța a menționat că criticile pe care Dnata Catering SRL le aduce sunt reprezentate de faptul că sunt încălcate dispozițiile art. 10 din OG 2/2001, susținând că amenda ce putea fi aplicată este de 40.000 de lei, sancţiunile contravenţionale cumulându-se fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă. Astfel, instanța a reținut ca Dnata Catering nu a negat situația de fapt. În drept, instanța a reținut că potrivit art. 3 al.1 din OG 25/2014 străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot fi încadraţi în muncă în baza avizului de angajare obţinut de angajatori, iar avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea angajatorului.

S-a arătat că, potrivit art. 4. Potrivit art. 36 alin. 1 lit. a din OG 25/2014 ”(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin fără aviz de angajare sau de detaşare, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată”. Instanța a arătat că nu poate reține apărările lui Dnata Catering SRL, întrucât legea specială prevede în mod clar și fără echivoc că se aplică amendă pentru fiecare persoană identificată, cum corect a procedat agentul constatator aplicând amenda în cuantum de 10.000 de lei (minimul prevăzut de lege) pentru fiecare cetățean.

Dnata Catering SRL a formulat apel la decizia judecătoriei

În dosar se mai specifică faptul că legea generală se aplică în orice materie şi în toate cazurile, mai puţin în acelea în care legiuitorul stabileşte un regim special şi derogatoriu, instituind în anumite materii reglementări speciale, care sunt prioritare faţă de norma de drept comun, ce în astfel de situaţii se aplică numai unde legea specială nu dispune. Caracterul prioritar al normei speciale decurge din însăşi finalitatea adoptării ei, dovedind voinţa legiuitorului de a deroga de la legea de drept comun, prin prevederi de strictă interpretare şi aplicare. Legea generală poate să modifice sau să înlăture incidenţa legii speciale numai când cuprinde prevederi exprese în acest sens, se specifică în dosarul consultat de FANATIK.

S-a menționat că, fiind în prezenţa unei dispoziţii speciale, prevederile art. 10 alin. 2 din OG 2/2001 nu se aplică în speţă, fiind incidente prevederile derogatorii din legea specială. În dosar se arată că Dnata Catering SRL face o greşită interpretare a raportului normă specială – normă generală, acordând prevalenţă acesteia din urmă, împotriva principiului potrivit căruia prioritară este legea specială, derogatorie de la dreptul comun, care implică faptul că norma specială e cea care derogă de la norma generală și că norma specială este de strictă interpretare la cazul respectiv. Mai mult, o normă generală nu poate înlătura de la aplicare o norma specială. Totodată, instanța a observat că, , Dnata Catering SRL avea posibilitatea să achite jumătate din minimul amenzii, respectiv suma de 5.000 de lei.

Având în vedere cele menţionate, instanţa a considerat că dispoziţiile art. 21 alin. 3 O.G. 2/2001 au fost respectate cu ocazia aplicării sancţiunii contravenţionale, aceasta fiind una proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite de către Dnata Caterng SRL. Astfel, Judecătoria Buftea a respins plângerea contravenţională formulată de către petentă ca neîntemeiată și a arătat că va menține procesul verbal din data de 17.06.2024 ca fiind temeinic și legal, această decizie fiind luată pe 19 februarie 2025. Dnata Catering SRL a formulat apel, dosarul a ajuns la Tribunalul Ilfov, iar următorul termen a fost programat pentru 14 octombrie 2026.