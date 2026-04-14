Firma implicată în scandalul pozelor trucate dinaintea alegerilor nu a avut bani să își achite taxa de timbru. A avut de recuperat o sumă consistentă

Ancheta DIICOT, privind fotografiile controversate postate de Elena Lasconi (53 de ani) cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, se află în plină derulare. Au fost audiați martori care au participat la filmările realizate în locația închiriată din Tunari, printre aceștia aflându-se mai mulți angajați și colaboratori ai firmei Training Private Group SRL. „Se conturează implicarea în această activitate a numiților Bicuţi Andrei-Gabriel (administrator S.C. Training Private Group S.R.L.) și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu, în sensul că aceștia din urmă le-au trasat sarcini directe privind organizarea filmării încă de la începutul lunii aprilie 2025”, se menționează în rechizitoriul DIICOT.

Training Private Group a închiriat bunuri de 50.000 lei, iar clauza penală a fost de 54.180 lei

S-a dezvăluit că echipa de fotografi de la Training Private Group a fost implicată și în campaniile electorale ale lui Nicușor Dan din 2024 și 2025, intermedierea fiind făcută, conform surselor din anchetă, de Ana Maria Geană, consilier personal al lui Nicușor Dan în perioada în care acesta a fost primar al Capitalei. Training Private Group SRL a fost înființată pe 13 iunie 2024 și are ca obiect principal de activitate „activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.”. Numele Training Private Group SRL apare ca reclamant într-un dosar înregistrat pe 16 aprilie 2025 la Judecătoria Pitești, al cărui obiect este „pretenții”, în timp ce pârât figurează o femeie, B.T.B.

Conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, firma a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 22.066,30 lei, reprezentând valoarea de piață a bunurilor închiriate și nereturnate conform contractului de închiriere nr. 2503/29.01.2025, la plata sumei de 28.004,91 lei, reprezentând valoarea de piață a bunurilor închiriate și nereturnate conform contractului de închiriere nr. 2504/30.01.2025, la plata sumei de 54.180 lei, reprezentând clauza penală pentru neexecutarea la timp a obligației de predare a bunurilor închiriate conform contractului de închiriere nr. 2503/29.01.2025, pentru perioada 06.02.2025-09.04.2025, precum și până la achitarea integrală a contravalorii bunurilor închiriate.

Așadar, , din închirieri și clauza penală, era de 104.251,21 lei, adică aproximativ 20.000 euro. Față de lipsurile constatate în cuprinsul cererii de chemare în judecată, prin adresa emisă la data de 15.05.2025, instanța i-a pus în vedere reclamantei Training Private Group SRL, ca în termen de 10 zile de la comunicare, să îndeplinească următoarele obligații, sub sancțiunea anulării cererii de chemare în judecată: să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 7.116,33 lei și să depună dovada achitării acesteia în original la dosar, având posibilitatea de a formula cerere de reexaminare a taxei în termen de 3 zile de la comunicare și/sau cerere de ajutor public în termen de 5 zile de la comunicare.

În dosar se arată că, cu toate că a fost citată potrivit dispoziţiilor legale, reclamanta Training Private Group SRL primind comunicarea instanţei la data de 21.05.2025, nu şi-a îndeplinit corespunzător obligaţiile ce îi reveneau în termenul legal de 10 zile, astfel cum acestea au fost menţionate anterior. Termenul procedural, imperativ de 10 zile, calculat de la data comunicării obligaţiilor în data de 21.05.2025 potrivit procesului-verbal de înmânare, s-a împlinit la data de 02.06.2025, iar până la momentul pronunțării, Training Private Group SRL nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau, astfel cum acestea i-au fost puse în vedere de către instanță.

Dovada achitării taxelor datorate se atașează cererii

Totodată, instanța a subliniat că sancțiunea nulității nu poate fi înlăturată după momentul pronunțării instanței asupra anulării cererii, atât timp cât la momentul pronunțării subzistau motivele de anulare. S-a specificat că, atunci când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă modificările sau completările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii.

În continuare, instanţa a considerat că sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată nu intervine în orice situaţie, ci doar dacă lipsurile acesteia fac ca desfăşurarea procesului să fie imposibilă sau dificilă ori dacă ele pun partea adversă în situaţia de a nu putea formula o apărare corespunzătoare. În cauză, instanța a reținut că printre obligațiile impuse reclamantei se numără și cea de achitare a taxei judiciare de timbru prevăzute de lege. În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, întrucât art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru stabileşte că taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege.

Analizând înscrisurile din dosar și textele legale aplicabile, instanța a constatat că lipsurile cererii aduse la cunoștința reclamantei afectează buna desfășurare a procesului, și nedepunerea dovezii în acest sens la dosar conduc la nelegala învestire a instanței. Totodată, instanța a subliniat că în cuprinsul comunicării transmise reclamantei, pe lângă neregularitățile pe care acesta le avea de complinit, s-au specificat atât sancțiunea, cât și termenul în interiorul căruia obligațiile trebuiau îndeplinite.

Training Private Group SRL a înregistrat profituri uriașe

Scopul instituirii procedurii regularizării cererii de chemare în judecată, aşa cum rezultă din expunerea de motive a proiectului de lege privind Codul de procedură civilă, este crearea unui mijloc procedural prin care să se evite punerea pe rolul instanţelor de judecată a unor cereri informe, care împiedică buna desfăşurare a procesului civil, cu consecinţa tergiversării acestuia şi a efectuării de cheltuieli inutile de către partea adversă şi de către sistemul judiciar, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

De asemenea, prin această procedură se urmăreşte comunicarea către partea adversă a unei cereri conforme, care să îi permită formularea unei apărări corespunzătoare. În ceea ce priveşte cererea de renunţare la judecată formulată în etapa scrisă, la data de 05.05.2025, instanţa a reţinut că în ipoteza în care reclamantei i s-a pus în vedere să complinească anumite lipsuri ale cererii de chemare în judecată, dată fiind prevalența în soluționare a chestiunii legalității formulării cererii, la expirarea termenului legal de 10 zile aceasta se va anula dacă reclamanta nu-și respectă obligațiile puse în sarcina sa.

Prin urmare, instanța a reținut că Training Private Group SRL nu și-a îndeplinit obligațiile ce i-au fost puse în vedere în termenul legal de 10 zile de la primirea rezoluției şi nici la data verificării regularizării cererii, urmând să dispună anularea cererii formulate de aceasta, decizie care a fost luată de Judecătoria Pitești pe 25 iunie 2025. Deși nu a plătit 7.116,33 lei (aproximativ 1.400 euro) pentru taxa de timbru, Training Private Group SRL a bifat un profit consistent în 2025, de 813.008 lei, în condițiile unei cifre de afaceri de aproximativ 8 milioane lei. În 2024, firma a înregistrat un profit net de doar 332 lei, în timp ce în 2023, primul an de activitate, s-a bifat un profit de 1.738.337 lei.