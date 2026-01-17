Firma înființată de ministrul Radu Miruță, chemată în instanță pentru că nu și-a achitat facturile. Cine e femeia căreia i-a lăsat afacerea

ADVERTISEMENT

Radu Miruță ocupă funcțiile de vicepremier și ministru al apărării în Guvernul Ilie Bolojan, după ce a avut și un mandat de ministru al economiei, din iunie până în decembrie 2025. Fostul deputat USR de Gorj a înființat, la 1 septembrie 2022, o firmă numită Geofarm SRL, specializată în comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice, prin care se derulează activitatea unei farmacii. Alături de el, în firmă a fost Georgiana Modroiu, care este sora sa mai mare.

Firma înființată de Radu Miruță a fost dată în judecată pentru o datorie de 12.000 lei

În declarația de interese din 2022, Miruță a notat că este asociat la Geofarm SRL. Pe 22 februarie 2023, la peste de doi ani după ce a preluat primul său mandat de deputat, Radu Miruță a decis să-i cesioneze Georgianei Modroiu toate părțile sale sociale, astfel încât aceasta din urmă a devenit unic asociat. Firma a fost dată în judecată de o altă companie, Nexxus Pharma Distribution SRL, iar dosarul al cărui obiect este „ordonanță de plată” a fost înregistrat pe 26 august 2024 la Judecătoria Târgu-Jiu, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

În dosar se arată că reclamanta-creditoare Nexxus Pharma Distribution SRL a solicitat instanței de judecată împotriva pârâtei-debitoare Geofarm SRL, pentru a fi obligată la plata către reclamanta-creditoare a sumei de 11.936,35 lei, împreună cu rata inflației reprezentând contravaloarea produselor farmaceutice pe care le-a livrat către debitoarea-pârâtă pe baza facturilor fiscale, facturi care au rămas neachitate de peste 195 zile, conform scadențelor menționate pe fiecare factură fiscală în parte, precum şi obligarea debitoarei la plata penalităților de întârziere în cuantum de 0,02% pe zi de întârziere calculată începând cu data scadenţei fiecărei facturi fiscale în parte şi până la data achitării debitului conform clauzei penale prevăzută la art. 6.2 din contractul de vânzare-cumpărare nr. 177/03.01.2024.

În motivarea cererii, reclamanta-creditoare a arătat între părţi că s-au desfășurat raporturi contractuale constând în livrarea către debitoare de produse farmaceutice şi parafarmaceutice, fiind încheiat în acest sens contractul de vânzare-cumpărare nr. 177/03.01.2024 însușit de reprezentanții celor două persoane juridice. Dezvoltând, a susţinut că în perioada februarie-martie 2024, Nexxus Pharma Distribution SRL a livrat pe bază de facturi fiscale produse farmaceutice şi parafarmaceutice către Geofarm SRL în suma de 11.936,35 lei contravaloare facturi care au rămas neachitate.

A mai arătat că, pentru recuperarea creanţei, în conformitate cu prevederile codului de procedura civilă, a somat debitoarea-pârâtă în data de 29.07.2024, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conținut declarativ, expediindu-i somaţia de plată în conformitate cu prevederile art. 1014 alin. 1 şi urm. Cod de procedură civilă, somaţie ce a fost expediată la sediul social al pârâtei, însă fără niciun rezultat.

Geofarm SRL a achitat soldul ulterior depunerii cererii de chemare în judecată

Creditoarea a învederat că produsele achiziționate de debitoare aferente facturile fiscale rămase neachitate în cuantum de 11.936,35 lei şi scadente de peste 195 zile au fost însușite de reprezentanții debitoarei-cumpărătoare prin semnătură şi ştampilă aplicată pe borderourile de livrare marfa precum şi prin expedierea lor în programul e-factura, aceste documente financiar-contabile reprezentând contravaloare marfă fiind acceptate la plată de către debitoare prin aplicarea de semnătură și stampilă, fără obiecțiuni.

Creditoarea a apreciat că prin semnarea borderoului de livrare marfă, societatea debitoarea a acceptat la plată facturile fiscale în cauză, în mod expres, întrucât faptul semnării și ștampilării borderoului de livrare a mărfurilor aferente facturii de marfa respectivă, reprezintă o manifestare de voință neechivocă în ceea ce privește acceptarea acesteia la plată. Potrivit creditoarei, în cuprinsul fiecărei facturi fiscale, părțile au stabilit ca plata mărfurilor/produselor livrate să se facă la o anumită scadență, expirarea scadenței facturilor fără să fie achitate, creanța pretinsă de creditoare îndeplinește și condiția exigibilității.

Firma creditoare a arătat că şi-a îndeplinit obligațiile contractuale şi a livrat mărfurile solicitate, eliberând totodată facturile fiscale aferente acceptate de debitoare a refuzat să efectueze plata. Prin notele scrise depuse de către reclamanta creditoare, aceasta a specificat faptul că ulterior depunerii cererii de chemare în judecată, pârâta debitoare Geofarm SRL a achitat soldul reprezentat de contravaloare marfă, în cuantum de 11.936,35 lei. Instanța a reținut că excepția rămânerii fără obiect a cererii este o excepție de fond, (vizează încălcarea condiției de exercitare a acțiunii civile reprezentată de pretenție), absolută (normele încălcate fiind norme de ordine publică) și peremptorie, deoarece admiterea excepției împiedică soluționarea fondului cererii.

Radu Miruță și sora sa dețin două terenuri și o construcție

Existența obiectului cererii de chemare în judecată (pretenția formulată), reprezintă o condiție esențială și de fond, care trebuie să fie îndeplinită în tot cursul procesului, până la pronunțarea unei hotărâri definitive. În situația în care în cursul judecății obiectul cererii este valorificat, condiția existenței obiectului nu mai este îndeplinită, astfel încât instanța este împiedicată să mai statueze asupra fondului cererii de chemare în judecată. Pentru cele ce preced, reţinând că pretenția reclamantei a fost valorificată în cursul procesului, prin plata voluntară a debitului de către pârât, instanța a arătat că va admite excepția rămânerii fără obiect a petitului principal al cererii, ce vizează obligarea debitoarei la plata sumei de 11.936,35 lei, cu titlu de debit principal.

Această decizie a fost luată de Judecătoria Târgu-Jiu pe 31 octombrie 2024. De asemenea, instanța a obligat Geofarm SRL să plătească creditoarei suma de 2.809,26 lei, , calculate de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data de 24.08.2024, să achite suma de 40 euro, ce urmează a fi plătită în lei la cursul BNR din ziua plăţii, reprezentând daune-interese suplimentare minimale și la plata a 2.380 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Potrivit declarației de avere a lui Radu Miruță, consultată de FANATIK, ministrul apărării deține în coproprietate cu sora sa, Georgiana Modroiu, două terenuri intravilane la Târgu Jiu, unul de 206 metri pătrați, celălalt de 382 metri pătrați, cumpărate de cei doi în 2011. De asemenea, ei mai dețin o construcție de 358,90 metri pătrați, tot la Târgu Jiu, din anul 2014. Conform datelor de la Ministerul de Finanțe, Geofarm SRL a avut în 2024 o cifră de afaceri de 976.621 lei și a generat un profit net de 1.423 de lei.