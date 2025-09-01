Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu

Călin Georgescu are trei fii, pe Cosmin, născut în 1989, din căsnicia cu Daniela, și doi băieți din căsătoria cu actuala sa soție, Cristela. Cosmin Georgescu administrează un club de tenis din Herăstrău care este dotat cu trei terenuri de zgură, acestea fiind proprietatea Primăriei Capitalei. Cosmin a fost jucător de tenis atunci când era adolescent, fiind trimis de tatăl său în Germania și Austria pentru a urma cursurile unor academii specializate.

Firma nurorii lui Călin Georgescu a avut restanțe la chirie de peste 28.000 lei

El s-a retras din tenisul profesionist . Cosmin Georgescu este căsătorit cu Alexandra Roxana, fiica lui Mihai Neagu, fost șef al PDL Giurgiu și fost președinte al Consiliului de Administrație la Nuclear Electrica și la Compania Națională a Uraniului. În martie 2017, Alexandra Ioana, care pe vremea acea purta numele de fată, Neagu, a înființat firma Nopark SRL, specializată în intermedieri în comerțul cu produse diverse, împreună cu Cosmin Ghiță, care ulterior a devenit director general la Nuclearelectrica, funcție pe care o ocupă și în prezent.

Alexandra Ioana a rămas administrator și acționar la Nopark SRL, iar numele firmei apare ca debitor într-un dosar înregistrat pe 10 august 2022 la Judecătoria Sectorului 4, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Creditoarea Voluthema Property Developer SA a chemat în judecată firma nurorii lui Călin Georgescu, solicitând instanței să emită o ordonanță prin care să oblige debitoarea să plătească suma de 28.457,80 lei, reprezentând debit principal neachitat și penalități de întârziere, calculate până la data de 25.07.2022.

Creditoarea a arătat că, la data de 03.03.2021, între părți s-a încheiat contractul nr. 168, având ca obiect închirierea imobilului situat în București, Splaiul Unirii nr. 16, prin care creditoarea s-a obligat să asigure debitoarei Nopark SRL folosința spațiului, serviciile și utilitățile necesare desfășurării activității acesteia, iar debitoarea s-a obligat la plata chiriei lunare și a serviciilor. Creditoarea a învederat că, în baza contractului menționat, a procedat la emiterea mai multor facturi fiscale, pe care debitoarea nu a înțeles să le achite, deși își asumase plata prețului prin convenția încheiată.

Creditoarea a apreciat că deține împotriva debitoarei o creanță certă, lichidă și exigibilă, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru admisibilitatea cererii de emitere a unei ordonanțe de plată. Instanța a menționat că contractul dintre cele două firme a avut o durată de patru ani și se referea la o suprafață de 121,9 metri pătrați. În executarea contractului menționat societatea creditoare a emis 12 facturi fiscale în perioada 1 iulie 2021-2.06.2022.

Chiria era de 333 euro/lună, exclusiv TVA

Societatea creditoare a procedat la notificarea debitoarei în legătură cu obligația de plată, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și conținut declarat – somație de plată. În dosar se arată că, prin prezenta cerere, creditoarea a solicitat obligarea debitoarei Nopark SRL la plata sumei de 28.457,80 lei, reprezentând debit principal neachitat și penalități de întârziere, calculate până la data de 25.07.2022.

Instanţa a reţinut că procedura specială este aplicabilă creanțelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatate printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părți prin semnătură sau prin alt mod admis de lege.

În ceea ce privește capătul de cerere având ca obiect obligarea debitoarei la plata debitului principal, instanța a reținut că, potrivit art. 4 din convenția părților, prețul convenit pentru folosința spațiului și pentru accesul la utilitățile și serviciile asigurate de locator, este de 333 euro/lună, exclusiv TVA, nefiind incluse serviciile de internet și telefonie fixă. Totodată, potrivit art. 7 din contract, părțile au stabilit ca plata să se efectueze lunar, în lei, la cursul BNR de la data emiterii facturilor, în cel mult 5 zile de la data primirii facturilor, dar nu mai târziu de 30/31 ale lunii pentru care se emite factura.

Penalizarea era de 0,1% pe zi din suma datorată

Instanța a constatat că societatea creditoare are o creanță certă, care constă într-o sumă de bani şi care reprezintă o obligație constatată printr-un înscris, existența acestei creanțe rezultând din contractul de închiriere nr. 168/03.03.2021 încheiat între părți, semnat și ștampilat de reprezentanții celor două societăți, coroborat cu cele 12 facturi fiscale. Totodată, creanța creditoarei este lichidă, obiectul ei fiind determinat prin înscrisurile menționate anterior şi exigibilă, deoarece termenul înăuntrul căruia debitoarea ar fi trebuit , a expirat.

În ceea ce privește capătul de cerere având ca obiect obligarea debitoarei Nopark SRL la plata penalităților de întârziere, instanța a reținut că, potrivit art. 9 din convenția părților, în cazul în care întârzierea la plată este de 15 zile, se percepe o penalizare de 0,1% pe zi din suma datorată, calculată de la data scadenței și până la data plății efective, se arată în dosarul consultat de FANATIK. Instanţa a reţinut că aceasta reprezintă o clauză penală, constituind o modalitate de evaluare a prejudiciului suferit de creditoare, fixându-se anticipat valoarea acestuia ca urmare a neexecutării obligaţiei de către debitoare, iar modul de calcul este detaliat în fişa ataşată la dosarul cauzei.

Părţile şi-au asumat o clauză expresă privind răspunderea pentru întârzierea la plată, condiţii în care penalitățile de întârziere aferente debitului principal sunt datorate și reprezintă de asemenea o creanță certă, lichidă și exigibilă. Pentru aceste considerente, instanța a menționat că va dispune obligarea societății debitoare la plata către societatea creditoare a sumei de 24.013,58 lei, reprezentând debit principal (contravaloare facturi fiscale neachitate) şi la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, aferente debitului principal, de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data achitării efective şi integrale debitului principal. Această decizie a fost luată de Judecătoria Sectorului 4 pe 13 octombrie 2022, astfel că firma nurorii lui Călin Georgescu a pierdut procesul.