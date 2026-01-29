Firmele care exploatează rezervele de aur ale României. Cine sunt oamenii de afaceri din spatele lor și legăturile cu zborurile Nordis

ADVERTISEMENT

Potrivit datelor de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Domeniul Minier, fosta Agenție Națională pentru Resurse Minerale, în țara noastră sunt active doar 14 exploatări miniere pentru minereuri auro-argentifere. Asta în contextul în care prețurile metalelor prețioase (aur/argint) sau cele strategice (cupru) și care se găsesc de regulă împreună bat recorduri după recorduri pe piețele internaționale, unde aurul a trecut de 5.000 dolari, iar argintul de pragul de 100 dolari.

Firmele care exploatează rezervele de aur ale României

Datele publice de la ANRM arată că, în lista licențelor de exploatare în vigoare la data de 15 octombrie 2025, data ultimei actualizări, erau doar 14 licențe pentru exploatarea zăcămintelor de aur. Toate cele 14 exploatări vizează colectarea minereului aurifer din aluviuni și, cu câteva excepții, marea majoritate a acestor exploatări vizează exploatările de nisip și pietriș, alături de aur.

Prima dintre cele 14 exploatări active, și care vizează aur din aluviuni, dar și nisip și pietriș, se află în județul Alba, la Lunca Războieni, fiind concesionată firmei din Ocna Mureș Euro Transilvania SRL. Firma a raportat o cifră de afaceri de 14 milioane de lei în anul 2024, și un profit net de 1,7 milioane lei. Trebuie subliniat că la finalul anului 2024, prețul gramului de aur era de 401 lei, ajungând la peste 700 de lei în prezent, adică o creștere cu 75% în doar 13 luni.

A doua exploatare este tot în județul Alba, în apropierea localității Crăciunel. Licența pentru această exploatare a fost achiziționată de către firma Gecrin Star SRL, din Alba Iulia. Tot pentru anul 2024, firma raportase o cifră de afaceri de 353.000 lei și un profit net de doar 12.000 lei.

A treia exploatare a unui zăcământ de aur este în județul Cluj, în apropierea localității Luna. Licența pentru această exploatare este deținută de către firma locală Spedition SRL, firmă care în 2024 a avut o cifră de afaceri de 4,3 milioane lei și un profit net de puțin peste jumătate de milion, în scădere de la 3 milioane în 2023.

A patra exploatare, de această dată doar pentru aur din aluviuni, tot din județul Alba, a fost concesionată către societatea Green Dacia Resources SRL, din Suceava. În anii 2023 și 2024, societatea a raportat zero cifră financiară și pierderi de circa 150.000 lei. Dacă primele trei companii erau deținute de către cetățeni români, în cazul societății din Suceava acționariatul este mixt, 50% din capitatul social fiind deținut de către firma elvețiană WCV Schweiz AG. Restul acțiunilor sunt împărțite între trei acționari, printre care doi cetățeni români și Raif Aksoy, cetățean turc, președinte al Camerei de comerț româno-turce.

A cincea exploatare activă în prezent, tot în județul Alba, în apropierea localității Sălciua, a fost concesionată către firma Transilvania Diferit SRL, din Alba. În anul 2024, societatea raporta o cifră de afaceri de 80.000 lei și pierderi de 15.000. Și această firmă este deținută de un om de afaceri local, fără notorietate publică.

Omul de afaceri din zborurile Nordis

Următoarea exploatare, de această dată din județul Caraș-Severin, este localizată lângă satul Iaz și a fost concesionată în anul 2024 către firma ERC Vest SRL, din Buchin, Severin. Aceasta este și cea mai mare firmă, dintre cele de până acum, având o cifră de afaceri de 61 de milioane lei în 2024, raportând un profit net de 10,5 milioane lei.

Firma ERC Vest SRL este deținută de către Mihaela Bejeriță, soția omului de afaceri Ion Bejeriță, numit de presă drept „asfaltatorul preferat al PSD” în Caraș-Severin. Asta după ce firmele sale au beneficiat de contracte pentru asfaltare de circa 50 de milioane de euro. Ion Bejeriță, care este și finul fostului deputat PSD , apare în , drept unul dintre pasagerii zborurilor private făcute de Marcel Ciolacu pe banii celor de la Nordis, firma familiei Vicol-Ciorbă.

În anul 2016, Ion Bejeriță, vicepreședintele PSD Caraș, a fost trimis în judecată într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul din dosar fiind de 10,5 milioane euro. Firma ERC Vest SRL a beneficiat de nenumărate contracte publice în ultimii ani, doar în 2024, achizițiile directe ridicându-se la 2 milioane de lei.

Cea de-a șaptea exploatare a unor zăcăminte de aur este în Hunedoare și a fost concesionată către firma Drupo SRL, din Calan. Firma este deținută de către cunoscutul om de afaceri local, Doda Gabriel Teodor, ale cărui firme au beneficiat de zeci de contracte publice în ultimii zece ani. a scris că în anul 2016, acesta a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare.

În anul 2024, firma Drupo SRL a raportat un profit net de 14,5 milioane lei, la o cifră de afaceri de peste 120 milioane lei.

A opta exploatare pentru care există licență este, din nou, din județul Alba, lângă Uioara Iaz. Licența de exploatare a fost achiziționată de către firma locală de construcții Bellavi SRL, din Ocna Mureș, firmă cu o cifră de afaceri de 4,8 milioane lei, și un profit net de circa 10% din această sumă. Firma este controlată de un om de afaceri local, fără incidente sau alte legături care să-l fi adus în atenția publicului.

Oamenii de afaceri care exploatează aurul României

Cea de-a noua exploatare activă a unor rezerve de aur, tot în județul Hunedoara, a fost concesionată în aprilie 2025 către firma Util Cons SRL. Firma, care are o vechime de 22 de ani, a raportat o Patronul acestei firme este Paul-Adelin Morar, fost asociat cu Doda Gabriel Teodor într-o altă firmă. Despre Adelin Morar, presa locală a scris că însă firmele sale nu au beneficiat de alte contracte publice (exceptându-l pe cel cu ANMR).

O altă zonă de exploatare este lângă localitatea Bobâlna, Hunedoara. Exploatarea a fost concesionată firmei Euroterm Company SRL. Cu activitate în domeniul construcțiilor clădirilor rezidențiale, firma a avut în 2024 o cifră de afaceri de 8 milioane lei, raportând un profit net de 359.000 lei. Firma este deținută de către oamenii de afaceri Sorin Petru Dănescu și Coza Cornel Gavril. Anul trecut, firma a beneficiat de achiziții publice directe de aproape un milion de lei.

Următoarea exploatare autorizată de ANMR este tot în județul Hunedoara, lângă localitatea Hărău. Licența a fost achiziționată de către firma locală Damida Special Construct SRL, firmă care în 2024 raporta o cifră de afaceri de 175.000 lei și pierderi de aproape 400.000 lei. În acel an, firma a avut achiziții directe de 27.000 lei.

Cea de-a douăsprezecea exploatare autorizată este în județul Cluj, lângă localitatea Luna, fiind achiziționată de către aceeași firmă Spedition SRL, firmă deținută de către Andreea Hada.

Penultima licență activă pentru extracția aurului a fost achiziționată de către firma din Hunedoara, Blue Food SRL și vizează exploatarea din Șoimuș. Firma se află în reorganizare, după ce în 2024 a raportat pierderi de 520.000 lei, la o cifră de afaceri de 140.000 lei.

Ultima exploatare activă prezentă în datele ANMR este în județul Bistrița-Năsăud, fiind concesionată firmei Balastiera Mihăiești SRL. Firma a raportat un profit net de două milioane lei, la o cifră de afaceri de peste 26 de milioane. Anul trecut, firma a beneficiat de contracte publice directe în valoare de peste 300.000 lei, fiind controlată de către omul de afaceri din localitate Scurtu Ion.

Marile exploatări strategice, în pericol

Lista exploatărilor autorizate de către ANMR nu indică o activitate minieră susținută pentru extragerea zăcămintelor de aur în condițiile în care licențele vizează cu precădere aurul din aluviuni, dar și nisipul și pietrișul. Asta în contextul în care prețurile metalelor rare, precum aurul și argintul, dar și a celor strategice precum cuprul, a explodat pe piețele financiare internaționale, cererea fiind imensă în actual context internațional.

Redevențele percepute de statul român în cazul minereului de aur se ridică la 6% din valoarea producției miniere, cea mai mare parte din această sumă (80%), fiind destinată bugetului local. Dacă la aur sunt prezente câteva exploatări active, în cazul argintului sau cuprului România nu pare a avea nicio exploatare activă în acest moment.

Există însă în lucru proiectul de exploatare de resurse de cupru, aur și argint din perimetrul Rovina, Hunedoara, proiect inițiat de către compania canadiană Euro Sun Minning. Zăcământul a fost declarat de interes european de către Comisia Europeană, în condițiile în care ar fi vorba de al doilea cel mai important zăcământ de cupru din Europa, estimat la circa 635.000 de tone. În ceea ce privește rezervele de aur, estimările mergeau către o cantitate de circa 300 tone, adică o cantitate de trei ori mai mare decât rezerva națională a României.

În luna septembrie, Laurențiu Nistor, președintele CJ Hunedoara, declara că acest proiect este însă blocat, fiind necesară armonizarea legislației naționale cu cea europeană de către Ministerul Economiei. Cu câteva luni înainte, presa scria că deși exploatarea a primit finanțare din partea Comisiei Europene, .

Anul trecut, în listele perimetrelor scoase pentru exploatare de către ANMR s-a numărat . E vorba de perimetrul de la Măgura Țebii I, din Hunedoara, unde sunt minereuri de aur, argint și cupru.