Firmele lui Marius Pieleanu controlează sondajele de opinie la alegerile prezidențiale și parlamentare. Cum s-a ajuns în această situație

Marius Pieleanu, profesor de sociologie la SNSPA, s-a autosuspendat din funcție după ce mai multe foste studente l-au acuzat de hărțuire sexuală. Cazul său urma să fie anchetat de Comisia de Etică a instituției, după ce fuseseră depuse zece sesizări. Mai existau, de asemenea, scrisori adresate de cadre didactice de la Facultatea de Ştiinţe Politice și de membri ai Consiliului Studenţesc SNSPA.

Firmele lui Marius Pieleanu au depus cerere de acreditare pe 31 octombrie

Prin intermediul acestora în legătură cu profesorul Marius Pieleanu. Celălalt profesor, Alfred Bulai, cercetat pentru fapte de agresiune sexuală și pentru folosirea funcției în scop sexual, se află plasat în arest la domiciliu. Deoarece nu se mai poate baza pe salariul de la SNSPA, Marius Pieleanu se dedică firmelor sale care activează în domeniul sociologiei.

Cum 2024 este un an cu patru rânduri de alegeri, din care au mai rămas cele parlamentare și prezidențiale, institutele de sondare a opiniei publice au o activitate intensă. Astfel, conform datelor consultate de FANATIK, două dintre firmele lui Pieleanu, care au ca obiect de activitate sondaje de opinie, Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde SRL și The Center for International Research and analyses SRL au fost acreditate recent de Biroul Electoral Central (BEC).

Deciziile pentru cele două firme ale lui Marius Pieleanu au fost luate de BEC pe 1 noiembrie 2024, aceste documente numindu-se “Decizie privind acreditarea pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile pentru președintele României din anul 2024”. Se menționează că Avangarde SRL și The center au depus câte o cerere de acreditare la BEC pe 31 octombrie 2024.

BEC a decis acreditarea celor două firme, iar în document se arată că „operatorii de sondaj au acces în baza prezentei acreditări, în imobilele în care funcționează secțiile de votare, în curțile acestora, în intrările în curți, în jurul sediilor secțiilor de votare, precum și pe străzi și în piețe publice până la o distanță de 500 metri, fără a avea acces în interiorul încăperilor în care sunt organizate secțiile de votare”.

Două din cele trei firme care fac sondaje la alegerile parlamentare sunt ale lui Pieleanu

Se mai menționează că operatorii de sondaj au obligația de a nu tulbura liniștea și ordinea publică și de a nu interveni în nici un mod în organizarea și desfășurarea alegerilor. Acreditarea pentru cele două firme ale lui Marius Pieleanu a fost semnată de președintele BEC, judecător Ioana Bogdan, pe data de 1 noiembrie 2024.

Până în acest moment, pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 sunt acreditate doar patru firme, pe lângă cele două ale lui Marius Pieleanu fiind pe listă Centrul de Sociologie Urnabă și Regională CURS SRL și SC Gabriel Smart Constrans SRL. Pentru alegerile parlamentare sunt acreditate doar trei firme, Avangarde, The Center și CURS.

Așadar, la acest moment, jumătate din sondajele de opinie la alegerile prezidențiale vor fi efectuate de firmele lui Pieleanu, în timp ce pentru alegerile parlamentare acestea vor reprezenta un procent de 66%. The Center, la care Pieleanu este acționar majoritar, a fost înființată în anul 2021 și își are sediul la o adresă din București unde se află înregistrate și celelalte firme ale sociologului.

Marius Pieleanu a încasat sume consistente de la firmele sale

Conform datelor de la Ministerul de Finanțe, consultate de FANATIK, firma a avut o creștere progresivă. În primul an de activitate, The Center a bifat un profit net de 125.517 lei la o cifră de afaceri de 171.016 lei, pentru ca în 2022 profitul să fie mai mult decât dublu, de 284.818 lei, în condițiile unei cifre de afaceri de 531.529 lei.

În 2023, firma a atins apogeul, cu un profit net de 1.254.396 lei la o cifră de afaceri de 2.175.345 lei. Cealaltă societate comercială a lui Pieleanu acreditată de BEC, Avangarde SRL, a avut trei ani consecutivi cu profit: 536.277 lei (în 2021), 613.141 lei (în 2022) și 1.109.569 lei (în 2023). Marius Pieleanu a încasat dividende de 807.830 lei de la SC Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL, conform declarației de avere.

El mai deține două firme , SC Psyho Global Consult SRL și SC CIRA SRL. De la prima socspietate comercială, Marius Pieleanu a încasat dividende în valoare de 10.000 ei, iar de la cea de a doua în valoare de 151.789 lei. SC Psyho Global Consult SRL a bifat un profit net de 112.765 lei în 2023, în timp ce SC CIRA SRL a înregistrat un profit net de 1.254.396 lei în același an.