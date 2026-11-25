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CFR Cluj se confruntă cu noi probleme, altele decât cele financiare. Antrenorul Marius Șumudică tocmai a aflat că nu se va mai putea baza până la final de an pe Andres Șfaiț, fotbalist care devenise foarte important pentru formația din Gruia în ultimele etape.

Andres Șfaiț s-a accidentat și va rata acest final de an. Va sta cel puțin patru săptămâni

Cristi Coste, moderatorul emisiuni FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit că Andres Șfaiț a suferit o fisură de ligament colaterală. Această accidentare îl va ține pe fotbalist departe de gazon cel puțin patru săptămâni, astfel că anul 2026 poate fi considerat încheiat pentru el.

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cu 22 de puncte, la trei puncte de ultimul loc de playoff, ocupat de Corvinul, și la 6 puncte de locurile care i-ar putea amenința pe clujeni cu retrogradarea.

Nu e vorba de depunctare. Marius Șumudică l-a pierdut pe Șfaiț, fisură de ligament colateral, out patru săptămâni. 2026, an încheiat pentru Andres Șfaiț, jucător intrat ușor-ușor în angrenajul lui Șumudică.

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Un jucător foarte util pentru Șumudică, pe care îl pierde pe final de 2026. Șfaiț, out patru săptămâni. Vedem cum va intra în pregătirea de iarnă”, a dezvăluit Cristi Coste. Prezent și el în studioul FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie a remarcat că cei de la CFR Cluj ar putea avea probleme mai mari decât această accidentare: „Nu văd cum ar putea să scape de depunctare. Greu, foarte greu.”

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Pentru CFR Cluj urmează meciuri de „foc” cu Rapid, U Cluj și Corvinul

Pentru CFR Cluj urmează pe 28 noiembrie o deplasare grea la FC Voluntari, în campionat. Luna decembrie începe cu meciul Concordia Chiajna – CFR Cluj (1 decembrie) din Cupa României, urmat de trei meciuri în campionat foarte tari pentru formația lui Marius Șumudică: CFR Cluj – Rapid (5 decembrie), U Cluj – CFR Cluj (12 decembrie) și CFR Cluj – Corvinul (19 decembrie). În condițiile în care clubul este în insolvență, obiectivul declarat al lui Marius Șumudică e să salveze echipa de la retrogradare.