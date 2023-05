Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a ajuns la psihiatru. Ce diagnostic i s-a pus: ”Mi-a prescris o pungă de pastile”

a ajuns la psihiatru după ce în ultima perioadă a vieții sale nu s-a simțit tocmai bine. Ce diagnostic i s-a pus. Tânărul a mărturisit că i s-a prescris o pungă de pastile pentru afecțiunea de care suferă.

Băiatul adoptiv al artistei Luminița Anghel, pe mâinile medicilor. Ce boală are, conform psihiatrului. Tânărul ia tratament

Băiatul adoptiv al artistei Luminița Anghel, David Pușcaș, a ajuns pe mâinile medicilor. La un moment dat spunea că este în depresie, însă conform psihiatrului, boala de care suferă este alta. Mai exact, acesta are o tulburare de personalitate borderline.

Specialiștii consideră că persoanele care ajung să primească acest diagnostic au o predispoziție genetică la care se adaugă factori externi de mediu, cum ar fi relațiile de familie instabile, abuzuri în copilărie sau sentimentul de a fi neglijat.

O altă cauză a bolii stă în dezechilibrele serotoninei. O mare parte dintre cei care suferă de tulburarea borderline, cum este cazul tânărului, au cel mai probabil o rudă apropiată în familie cu ADHD, tulburare bipolară, schizofrenie sau depresie.

„În momentul ăsta viața mea e mult mai ok, n-am fost deloc bine în trecut, până acum o lună. Am fost pe antidepresive vreo patru luni, am fost pe pastile de reglare de emoții pentru că am fost diagnosticat cu borderline.

Am fost și la psihiatru, am mers vreo două săptămâni, dar n-am mai continuat pentru că n-am avut bani să le continui, însă mi-a prescris o pungă de medicamente”, a declarat David Pușcaș pentru .

David Pușcaș, afectat de relația cu mama sa adoptivă, Luminița Anghel

David Pușcaș este afectat de faptul că relația cu , Luminița Anghel, nu este ceea ce trebuie. În plus, tânărul susține că afecțiunea de care suferă a plecat din trecut când a fost bătut și traumatizat.

De asemenea, spune că abia acum la 25 de ani a realizat ce i s-a întâmplat când era mic. Fiul adoptiv al renumitei artiste susține că a avut un trecut oribil și de aici au plecat toate problemele sale. Din fericire, are alături o prietenă foarte bună.

Pe plan profesional lucrează la un brand de haine pentru că îi place foarte mult tot ce ține de artă. S-a mutat din garsoniera în care fusese mutat de cântăreață și spune că reușește să plătească totul de unul singur, fără niciun ajutor.