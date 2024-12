Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a fost dat afară de la locul de muncă. David Pușcaș se află într-o situație dificilă

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel este plin de probleme. Tânărul a rămas fără loc de muncă, iar chiria nu îi este plătită de două luni. Acum, este în căutarea unui job pentru a se putea întreține.

David Pușcaș, probleme peste probleme

Se pare că problemele tot trag la . Bărbatul a ajuns în pragul disperării, chiar de sărbători. De ceva vreme se tot chinuie să își achite chiria, iar acum a rămas și fără loc de muncă.

ADVERTISEMENT

Totul se întâmplă din cauza unor declarații făcute de tânăr. La începutul lunii decembrie, acesta a fost invitat la Un Show Păcătos, acolo unde a vorbit despre c de la job.

„Eu sunt plătit la zi. Lucrez în HoReCa, sunt ajutor de barman. E greu, tips-ul este foarte ok, doar că recunosc că am intrat în bani, mi-am luat haine.

ADVERTISEMENT

Înainte eram obișnuit să fiu plătit la lună. Acum sunt plătit la zi. Am 155 de lei pe zi. Gândiți-vă că eu car lăzi. Nu mă plâng, doar pentru cei care știu ce înseamnă munca de HoReCa.

Eu am făcut de toate în viața asta. E greu. Dacă mă tai la mână, eu sunt bandajat cu scotch. Nici contract nu am, sunt neacoperit total.

ADVERTISEMENT

E o perioadă grea. I-am spus doamnei cu chiria să mă aștepte până pe 22 decembrie. Sper să strâng până atunci.”, a spus David atunci.

„Am încercat să explic situația”

Ei bine, în urma declarațiilor acestuia, conducerea fostului loc de muncă a fost deranjată, interpretând că se plânge de condițiile de care are parte la joc. Astfel, a ajuns să fie concediat, acum fiind în căutarea unui nou loc de muncă.

ADVERTISEMENT

„Nu mai am acel job. S-a supărat conducerea pe mine pentru ultima apariție, dar aia e, o să merg mai departe și o să găsesc altceva.

S-au supărat pentru că eu m-am dus pe post ca să vorbesc despre ei și să mă plâng pentru cum lucram acolo, dar nu a fost așa. Am încercat să explic situația, dar aia e.

Îmi caut job, sunt ajutat de anumiți prieteni și o să reușesc. Am chiria 250 de euro, plus întreținere. Încă nu am anunțat proprietara.

Să mă țină puțin în așteptare, ca să revin înapoi cu plățile, dar m-a ajutat cineva. Mi-a plătit o lună și mai am două. E ok.”, a declarat tânărul pentru .