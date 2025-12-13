Fiul afaceristului acuzat că a băgat Rapid în faliment, din nou în Giulești. Cum a fost surprins în lojă. Foto

ADVERTISEMENT

Numele lui Valerii Moraru nu este deloc iubit în Giulești, ba din contră. Fanii îl acuză pe afaceristul din Republica Moldova că a contribuit decisiv la dispariția clubului, din urmă cu zece ani. După ce Rapid a intrat în faliment, basarabeanul a dispărut din peisajul fotbalistic din România. Nu, însă, și fiul său, Octavian, care a fost prezent la Rapid – Oțelul 0-2.

Ce reacție a avut fiul lui Valerii Moraru după ce Oțelul a deschis scorul cu Rapid

De-a lungul ultimilor ani, fiul lui Valerii Moraru a adus mai mulți jucători în SuperLiga, iar de câteva luni se implică la Oțelul Galați. Preferă, însă, discreția. Potrivit lui Florin Prunea, Octavian Moraru investește bani la clubul de la Malul Dunării. În plus, este cel care a coordonat campania de transferuri a verii pentru moldoveni.

În aceste condiții, Octavian Moraru nu putea lipsi de la partida din Giulești. A luat loc, alături de mai mulți oficiali ai Oțelului, într-una dintre loje. După ce , în zona lor a fost bucurie maximă. Toată lumea a aplaudat în picioare reușita portughezului. Nu au lipsit, de asemenea, nici îmbrățișările. Iacob, fostul fotbalist al Rapidului, actualmente la Oțelul, a stabilit scorul final, scor 2-0.

nu este primul club cu care colaborează Octavian Moraru. În trecut, a mai fost implicat la Politehnica Iași, Gaz Metan Mediaș, Hermannstadt și Universitatea Cluj. Fiul lui Valerii Moraru s-ar afla în strânsă legătură cu impresarul Arcadie Zaporojanu.

Ce face, de fapt, Octavian Moraru la Oțelul Galați

La finalul lunii august, fostul mare portar al echipei naționale, Florin Prunea, a oferit detalii despre activitatea pe care Octavian Moraru o are la Oțelul Galați.

„Octavian e la Oțelul acum, patron. El este numărul 1. El a adus jucători. El l-a adus pe Patrick, care a dat trei goluri acum. Mie îmi place Oțelul. Dar vezi că și la Iași, când s-a dus, i-a dus pe Iași în play-off.

Tu știi ce face toată ziua ăla? Ăla stă toată ziua cu tableta și se uită după fotbaliști. El e acum numărul 1 la Oțelul”, a spus Florin Prunea despre Octavian Moraru, fiul lui Valerii Moraru, potrivit .

În perioada când tatăl său era patron la Rapid, Octavian Moraru a fost acuzat că s-ar fi implicat activ în politica de transferuri a clubului, deși nu avea experiența necesară.