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Bucurie mare în familia impresarei Anamaria Prodan. Fiul celebrei femei de afaceri a împlinit 18 ani, vestea a fost făcută publică de sora sa, Sarah Dumitrescu. Descoperă mai jos unde și-a sărbătorit, de fapt, tânărul majoratul.

Băiatul Aneimaria Prodan și-a serbat majoratul

Laurențiu Reghecampf Junior este singurul băiat al agentului FIFA Anamaria Prodan (53 ani). Adolescentul o face mândră pe celebra sa mamă, puțini știind . Bebeto, așa cum este alintat de cei din familia sa, a absolvit un liceu de prestigiu din București.

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Calcă pe urmele figurii paterne, fiind jucător de fotbal. Într-un interviu acordat pentru Voința Crevedia a dezvăluit că . Adolescentul este iubit de toată lumea, una dintre surorile sale mai mari mărturisind prin intermediul unor imagini că și-a aniversat ziua de naștere. A făcut 18 ani.

Tânărul a avut parte de o petrecere pe cinste, majoratul fiind sărbătorit într-o locație inedită. Și-a chemat prietenii și apropiații pe malul lacului Snagov, unde mama sa are o vilă impunătoare. A avut aproape o gașcă mare de amici alături de care s-a distrat pe ritmuri de manele. Unul dintre cei mai cunoscuți artiști i-a cântat la eveniment.

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Cel care a întreținut atmosfera este Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velicu. Cântărețul de muzică de petrecere, în vârstă de 35 de ani, se numără printre cele mai controversate vedete din România. Cu toate acestea, Anamaria Prodan are o relație apropiată cu acesta, cei doi fiind văzuți împreună în mai multe contexte.

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Mai exact, a cântat la multe dintre evenimentele private organizate de blondină. A performat inclusiv în ziua în care impresara a împlinit 50 de ani. Mai mult decât atât, interpretul s-a numărat printre invitații pe care fosta moderatoare de la Antena 1 i-a avut la podcastul său de pe YouTube, intitulat „Eu sunt Anamaria Prodan”.

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Anamaria Prodan, cuvinte de laudă pentru fiul său

Anamaria Prodan vorbește de fiecare dată cu mare mândrie despre cei trei copii ai săi. În ultima perioadă a spus că fiul său s-a transformat extrem de mult, devenind un tânăr responsabil, demn și dedicat fotbalului. Bebeto se pregătește pentru un viitor luminos în sport, dar preferă să fie discret pe rețelele sociale.

„Aș vrea să scriu ceva …. Însă nu pot! Îmi dau lacrimile! De mândrie, de fericire, de împlinire. Cuvintele sunt de prisos, imaginea face cât un miliard de cuvinte! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce îmi dă să trăiesc! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru copiii mei de vis!

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Mulțumesc antrenorilor, președinților, tuturor celor care i-au călăuzit pașii! Te iubesc fără «marginele» și îți doresc multă putere de muncă să ajungi unde îți dorești! Când simți că nu mai poți, mai poți puțin. Pentru că după pasul acela greu, vine puterea pe care nici nu știai că o ai.

lar când puterea ta se termină, Întotdeauna DUMNEZEU te ridică și îți dă forța și curajul să mergi mai departe!”, a scris Anamaria Prodan, pe , când fiul său a semnat contractul cu Voința Crevedia.