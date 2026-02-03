Fiul Anamariei Prodan, sub presiunea numelui său. Laurențiu Reghecampf jr a dezvăluit care este idolul său

ADVERTISEMENT

Bebeto este o tânără speranță în fotbalul românesc. La doar 17 ani, fiul Anamariei Prodan recunoaște că se află sub presiunea numelui său. Iată care este, de fapt, idolul adolescentului care în buletin apare drept Laurențiu Reghecampf jr.

Laurențiu Reghecampf jr, despre stresul numelui său de familie

Anamaria Prodan duce o viață de poveste, în ciuda faptului că recent a pierdut un contract notabil. Cu toate acestea, s-a relaxat într-o piscină impresionantă, semn că nu este afectată de această decizie. .

După ce s-a aflat că nu mai moderează emisiunea Survivor – Povești din junglă a hotărât să se concentreze pe familie. Fiul său, cunoscut de toată lumea drept Bebeto, a oferit un interviu în care a făcut afirmații surpriză.

Băiatul celebrei impresare, Laurențiu Reghecampf jr, a subliniat că simte stresul care planează asupra numelui său. E conștient de moștenirea primită din partea celor doi părinți, care și-au pus amprenta în meseriile lor.

„Este o presiune uriașă. Când ai doi părinți atât de mari, este foarte greu pentru oricine. Mama mea, însă, așa m-a crescut, ca să fac față presiunii de orice fel. Încerc să mă ridic la nivelul mamei mele și să o depășesc.

Trebuie să duc acest nume mai departe, demn și mândru”, a spus tânărul fotbalist, conform . Bebeto a semnat în urmă cu câteva luni primul contract de jucător profesionist cu formația din Liga a 3-a.

Pe cine admiră fiul Anamariei Prodan, în fotbal

Bebeto visează la o carieră de succes și să devină un profesionist în fotbal. Are mai multe exemple pe care le ia în calcul. Tânărul se numără printre cei care îl admiră pe fotbalistul de origine portugheză, Cristiano Ronaldo. Însă, are și alți idoli.

Un jucător croat, în vârstă de 40 de ani, pe află pe lista sa. Acesta este Luka Modrić, care a câștigat Balonul de Aur, în 2018. În prezent, joacă pe post de mijlocaș central sau mijlocaș ofensiv la Milan din Serie A.

„Am mai mulți fotbaliști de la care încerc să învăț tot ce este bine. Îmi place mult de Cristiano Ronaldo, logic, este un idol comun pentru toți. Dar pentru mine Luka Modrić a fost cel care m-a atras cel mai mult.

Calmitatea și inteligența lui în joc îl fac, pentru mine, unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Nu știu încă. Important este să trăiesc prezentul, să mă perfecționez și să ajung un fotbalist adevărat.

Atunci am să văd ce campionat mi se potrivește, pentru că asta este foarte important”, a completat Laurențiu Reghecampf jr., mai arată sursa menționată mai devreme. Anamaria Prodan are toate motivele să fie mândră de băiatul său.

La un moment dat, vedeta povestea că adolescentul are un program extrem de încărcat. După școală merge la antrenamente, fiind unul dintre copiii care nu are copilărie pentru că vrea să se concentreze pe carieră.