Fiul Andreei Esca a împlinit 19 ani! Ce mesaj i-a transmis vedeta Pro TV: ”Mi-a dat voie să-l iubesc cu patima mea îngrozitoare”

Andreea Esca are, astăzi, 24 iulie 2022, toate motivele să fie emoționată. Este ziua de naștere a fiului ei, Aris Melkior, copilul ei mai mic care împlinește 19 ani. Vedeta Pro Tv a avut, așa cum era și de așteptat, un mesaj cât se poate de emoționant la adresa tânărului.

Andreea Esca, mesaj pentru fiul ei care a împlinit 19 ani: ”Aris e cald”

Vedeta Pro TV, Andreea Esca, i-a transmis fiului ei și al lui Alexandre Eram, un mesaj cu ocazia împlinirii a 19 ani de viață. Iar mesajul dedicat lui Aris Melkior este unul în care sentimentele pe care Andreea Esca le are, ca mamă, pentru băiatul ei, se amestecă cu felul relațxat al vedetei Pro TV de a fi, dar subliniază și calitățile tânărului.

”Aris e cald, haios, iute la minte, bun la vorbe, chibzuit la fapte, dezordonat, aiurit, caustic, filozof, atent la detalii. Așa cum e, e băiatul meu iubit, care a fost frumos din prima clipa în care a apărut pe lume!

Și care mi-a dat voie să-l iubesc cu patima mea îngrozitoare, învățându-mă răbdarea…. Îți mmulțumesc, Aris Melkior!”, a notat Andreea Esca pe conturile ei de socializare alături de câteva fotografii adorabile care o prezintă pe vedeta Pro TV în compania fiului său la diverse vârste.

Așa cum era de așteptat, Aris Melkior, fiul Andreei Esca, a fost felicitat și de Alexia Eram, sora lui mai mare. , a postat mai multe fotografii alături de fratele ei mai mic și i-a transmis un mesaj emoționant.

”La mulți ani, Aris! You are the best brother ever (Ești cel mai bun frate, n red.)! Te iubesc”, a scris Alexia Eram pe conturile ei de socializare.

Fiul Andreei Esca locuiește singur la Barcelona

Aris Melkior Eram este fiul . Absolvent al unui liceu de prestigiu din București, tânărul și-a drit să studieze în strîăinătate. Dar, culmea, nu a ales Franța, țara natală a tatălui său, ci a optat pentru Spania.

Conform informațiilor apărute până acum în presă, Aris, fiul vedetei Pro TV studiază la Barcelona, la o facultate de business din capitala Cataluniei și se descurcă bine acolo chiar dacă locuiește singur.

Dacă mama sa este celebră, numele de Andreea Esca fiind probabil cel mai cunoscut din lumea televiziunii, iar sora sa îi calcă pe urme vedetei de la Pro TV, Aris preferă să fie mult, mult mai discret. De altfel, spre deosebire de mama și de sora sa, tânărul postează foarte rar pe conturile de socializare.