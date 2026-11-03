Ionuț Chirilă l-a dat afară de la CS Dinamo pe fiul angajatului mort în accident! Reacția antrenorului. Exclusiv

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Constantin „Gogu” Covaciu, maseurul echipei secunde a clubului Dinamo , în timp ce echipa sa se deplasa pentru un cantonament la Câmpulung. La doar 3 luni distanță, fiul său trece printr-o încercare grea.

Tatăl său și-a dat viața pentru Dinamo, iar acum a fost dat afară de la club!

FANATIK a aflat în exclusivitate că Daniel Covaciu, maseurul echipei CS Dinamo din Liga 2, a fost dat afară de la Dinamo după un conflict cu antrenorul Ionuț Chirilă.

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Fiul regretatului maseur al lui Dinamo, Constantin „Gogu” Covaciu nu ar fi fost pe aceeași lungime de undă cu noul antrenor al „câinilor”. Conflictul a explodat după ce Ionuț Chirilă i-ar fi spus să îi facă masaj unui jucător, iar acesta a refuzat, iar antrenorul a decis să întrerupă colaborarea cu el.

Contactat de site-ul nostru, Ionuț Chirilă a comentat pe scurt: „Eu nu sunt în niciun conflict cu nimeni. El nu s-a mai prezentat la antrenamente. Nu știu, poate și-a găsit altă echipă”.

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Drama familiei lui Covaciu

Constantin Covaciu se afla în dreapta șoferului în microbuzul care se deplasa către Câmpulung Muscel, când persoana în vârstă de 83 de ani care se afla la volan a suferit un infarct. „Gogu” nu a supraviețuit impactului și a decedat la 58 de ani după ce .

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Fiul său, Daniel Covaciu, i-a călcat pe urme și a început cariera de maseur la academia lui Dinamo și ulterior la CS Dinamo. „Dani” a fost extrem de supărat datorită faptul că Dinamo nu l-a ajutat într-un moment atât de dificil și lua în calcul să acționeze clubul în instanță:

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„Nu a fost tocmai OK din partea celor de la Dinamo. Au spus că mi-au dat suma de 48.000 de lei pentru funerarii, dar la telefon au spus că mai mult de 2.000 de euro nu pot să ofere pentru cavou. Un cavou aici la cimitir pleacă de la 5.000 de euro în sus. Vinovați de tragedie nu sunt doar cei de la Câmpulung, de la firma de microbuz, ci și ei.

Trebuia să fie un autocar corespunzător, nu unul unde scaunele sunt legate cu sârmă, iar asta a zis-o primărița Lasconi. El nu și-a pierdut viața pe plajă sau în vacanță, ci la locul de muncă și simt că nu este cu totul respectat. Din moment ce au ales acele microbuze, e clar că e o problemă financiară, nu? După ce se va termina totul, 100% voi face ceva și pe partea legală, pentru că și-a pierdut viața un om și nu vreau să își mai piardă alte persoane viața”, declara maseurul lui CS Dinamo într-un interviu pentru Fanatik.

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Într-un reportaj emoționant la 70 de zile de la moartea lui Constantin Covaciu, văduva Aura, mama lui Daniel Covaciu, declara sfâșiată de durere: „Suntem răniți, plângem încontinuu, este foarte greu. Fiica Eveline vorbește despre el zilnic, apoi plângem cu toții”.