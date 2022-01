Doliu pentru Sinead O’Connor! Fiul ei, de doar 17 ani, s-a sinucis: ”Lumina vieții mele”

Sinead O’Connor a anunțat că, la două zile după dispariția de acasă a fiului ei de doar 17 ani, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor s-a sinucis, el fiind găsit decedat în dimineața zilei de 8 ianuarie 2022.

Fiul artistei Sinead O’Connor s-a sinucis

Cântăreața de origine irlandeză Sinead O’Connor, ajunsă la 55 de ani, trece prin momente cumplite după ce fiul ei, ajuns la 17 ani, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, a decis să își pună capăt zilelor, lucru pe care l-a și făcut.

Trupul neînsuflețit al tânărului a fost descoperit, în această dimineață, pe 8 ianuarie 2022, de autorități, iar decesul fiului artistei a fost confirmat pe contul ei de socializare, mesajul transmis fiind unul sfâșietor.

„Frumosul meu fiu, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, lumina vieţii mele, a decis să pună capăt luptei sale pământeşti astăzi şi este acum cu Dumnezeu. Să se odihnească în pace şi nimeni să nu-i urmeze exemplul. Copilul meu. Te iubesc atât de mult. Să fii în pace”, a scris artista pe contul ei de socializare.

Mai mult, în amintirea fiului său, Sinead O’Connor a postat și o melodia lui Bob Marley, Ride Natty Ride, alături de dedicația făcută tânărului care a încetat din viață și care a fost descoperit în orașul Bray, la 20 de kilometri de capitala Irlandei, Dublin.

„Acesta este pentru Shaney al meu. Lumina vieţii mele. Lampa sufletului meu. Copilul meu cu ochi albaştri. Vei fi mereu lumina mea. Vom fi mereu împreună. Nicio graniţă nu ne poate despărţi”, a mai scris Sinead O’Connor.

De ce s-ar fi sinucis fiul artistei Sinead O’Connor

Conform publicației cea mai probabil cauză a sinuciderii fiului cântăreței Sinead O’Connor ar fi depresia cauzată de restricțiile impuse de pandemia de coronavirus.

Shane a dispărut din Newbridge, orașul în care locuia, în urmă cu două zile și care fusese văzut ultima dată în Tallaght în urmă cu o zi. Din păcate, rămășițele sale au fost descopeite, în dimineața zilei de 8 ianuarie, în orașul Bray.

Tatăl lui Shane a fost Donal Lunny, unul dintre cele mai cunoscuți artiști din muzica tradițională irlandeză, acesta povestind cu ceva timp în urmă că lock-down-ul impus de autorități a provocat pentru copiii săi o adevărată depresie din cauza însingurării.

Sinead O’Connor dorea să se retragă din muzică în 2022

Sinéad Marie Bernadette O’Connor este o cântăreață de origine irlandeză. Devenită una dintre cele mai cunoscute voci feminine din Irlanda, ea s-a făcut remarcată atât datorită calităților sale artistice cât și declarațiilor polemice și a extravaganței.

După o serie de declarații controversate care l-au vizat inclusiv pe Papă, cel pe care artista îl considera dușmanul ei personal, Sinead O’Connor a anunțat că era momentul să se retragă din muzică.

Mai mult, anul trecut, chiar înainte de a face anunțul retragerii, ea l-a acuzat în cartea autobiografică pe Prince că ar fi fost un admirator al diavolului. Culmea, melodia care a făcut-o celebră, „Nothing Compares 2 U”, este un cover din repertoriul regretatului star american.

“Vă scriu aici pentru a vă anunţa retragerea mea din turnee şi din industria muzicală. Am îmbătrânit şi sunt obosită. No Veteran Dies Alone va fi ultimul meu album. Şi nu vor mai exista turnee sau acţiuni de promovare. (…)

Este o veste uluitor de frumoasă. Un războinic ştie când el sau ea trebuie să se retragă. A fost o călătorie de 40 de ani. A sosit timpul să pun piciorul în prag şi să fac în aşa fel încât alte visuri să devină realitate”, a scris cântăreaţa anul trecut, pe conturile ei de socializare.