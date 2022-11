Fiul ”baronului” Ionel Arsene a pus mâna pe toată cariera Piatra Babadag. La 25 de ani, tânărul deține și drepturile de exploatare

Alexandru, fiul lui Ionel Arsene – președinte al Consiliului Județean Neamț, a devenit unic concesionar al uneia dintre cele mai vechi cariere de piatră din România. Tânărul de 25 de ani deține și o licență de exploatare, dar și o fabrică de prelucrare a pietrei.

Toți partenerii lui Alex Arsene s-au retras și i-au cedat acestuia părțile sociale

Alexandru Arsene a devenit asociat unic la societatea Forver Stone SRL, cea care deține . Arsene, care deținea 62,5% din părțile sociale, a preluat în totalitate compania după retragerea asociatului său, Ioan Emanuel Oprescu, în septembrie 2022.

ADVERTISEMENT

Emanuel este fiul lui Sebastian Oprescu, un apropiat al lui Ionel Arsene. Anul trecut, al treilea asociat în firmă, Vlăduț-Iulian Giurcă, s-a retras și i-a cedat participația lui Oprescu.

Societatea Forever Stone SRL are ca obiect de activitate ”intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții”, iar anul trecut a declarat o cifră de afaceri de 33.630 de lei și o pierdere netă de 12.465 lei.

ADVERTISEMENT

Cariera de la Babadag datează din perioada Regelui Carol I

Lucrările de exploatare de la Piatra Babadag se fac printr-o altă firmă, Tib 90 Com SRL acolo unde Arsene Jr deține 95% din părțile sociale, în timp ce partenerul său, Ioan Butuza, are doar 5%. Firma are sediul în Babadag, iar în 2021 a obținut o cifră de afaceri de 977.526 lei și un profit net de 91.093 lei.

Cele două societăți sunt entități distincte și fără vreo altă legătură în afară de persoana lui Alexandru Arsene.

ADVERTISEMENT

Cariera Piatra Babadag are o suprafață de 0,028 kmp, a fost inaugurată pe vremea lui Carol I și se află într-o arie protejată. Cariera a fost redată în exploatare în anul 2018, după un raport favorabil al Agenției pentru Protecția Mediului, din care reiese că lucrările nu vor avea un impact important asupra siturilor Pădurea Babadag și Podișul Nord-Dobrogean.

Miza afacerii o reprezintă zăcământul din care poate fi extras calcar ornamental, folosit în construcția de garduri, șeminee, etc și care se vinde chiar și cu 200 de lei mp. Forever Stone vinde atât blocuri de piatră, cât și placaje din calcar, glafuri, trepte și contratrepte, realizate la fabrica proprie, Eternity Stone.

ADVERTISEMENT

Ionel Arsene ar fi divorțat de mama lui Alex

Alexandru este fiul lui Ionel și al Gabrielei Arsene, soția liderului PSD Neamț. În prezent, acesta locuiește în București, alături de mama lui, după un presupus divorț al părinților săi.

ADVERTISEMENT

Ionel Arsene nu deține nicio afacere în nume propriu, el ”curățându-și” declarația de avere după ce a fost acuzat că nu-și poate justifica o parte din veniturile obținute. La începutul anului 2022, Arsene a fost condamnat pe fond la opt ani și patru luni de închisoare, pentru trafic de influență, .

Prăbușirea podului de la Luțca, scandalul anului pentru Ionel Arsene

Totuși, cel mai mare scandal în care Ionel Arsene a fost implicat în acest an a fost prăbușirea podului de la Luțca, la câteva luni după ce Consiliul Județean Neamț îl inaugurase, după ce o firmă ”de casă” efectuase lucrări de reabilitare.

Prăbușirea podului a complicat mult viața oamenilor din zonă, obligați să ocolească aproape 15 kilometri pentru a ajunge pe celălalt mal, însă CJ Neamț nu a dat semne că ar lua vreo măsură pentru rezolvarea acestei situații.