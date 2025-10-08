Fiul cel mare al lui David Beckham, Brooklyn, în conflict cu Roger Federer. Are legătură cu un brand de încălțăminte

Compania fondată de , Brooklyn, în urmă cu un an, pare să aibă din nou probleme. De această dată a intrat în conflict cu Roger Federer (44 de ani). Totul are legătură cu un brand de încălțăminte foarte cunoscut.

Brooklyn Beckham, în conflict cu jucătorul de tenis Roger Federer

Brooklyn Beckham, fiul cel mare al fostului fotbalist britanic David Beckham, se află în centrul unei dispute. Tânărul în vârstă de 26 de ani a creat o situație neplăcută prin prisma firmei pe care o gestionează.

De această dată compania sa, Buster Hot Sauce Inc, are un conflict cu o marcă importantă de încălțăminte. Potrivit , este vorba de un brand în care jucătorul de tenis Roger Federar a investit mulți bani.

Sportivul elvețian a devenit investitor după ce a cheltuit suma de 50 de milioane de dolari din bugetul personal. Prin urmare, fiul cel mare al lui David Beckham a provocat furia firmei de încălțăminte la modă On Cloud, care are tălpi unice cu găuri.

Concret, Brooklyn Beckham se confruntă cu o situație neplăcută după ce a numit unul dintre condimentele sale picante Cloud23. Prin urmare, între cei doi afaceriști se dă în momentul de față o bătălie juridică.

Momentan, Roger Federer nu a făcut nicio declarație pe marginea acestui subiect. În altă ordine de idei, printre ambasadorii mărcii de încălțăminte se numără fiica lui Cindy Crawford, Kaia Gerber, și iubita lui Tom Holland, Zendaya.

Cum s-a încheiat conflictul dintre Brooklyn Beckham și Federer

Brandul de încălțăminte finanțat de Roger Federer a depus o obiecție provizorie împotriva cererii de înregistrare a mărcii comerciale Cloud23. Acesta urma să fie inclusă în categorii precum produse alimentare, băuturi alcoolice, sosuri, transmisiuni live și echipamente sportive.

On Cloud a angajat mai mulți avocați renumiți pentru a le apăra interesele în speța pe care o au cu fiul lui David Beckham. Din fericire, situația s-a rezolvat pe cale amiabilă și nu a fost nevoie să se pună în aplicare sancțiuni.

Ce probleme a creat firma lui Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham a fost implicat până acum în mai multe situații tensionate. În urmă cu câteva luni a intrat într-un conflict juridic cu berea Becks din cauza mărcii sale de burgeri, care poartă denumirea Beck’s Buns.

”Războiul” dintre cele două companii s-a încheiat atunci când băiatul fostului fotbalist a acceptat să elimine cele două sortimente care fac trimitere la respectivele băuturi alcoolice. O altă dispută a avut legătură cu o companie californiană de vinuri.

Sursa menționată mai sus arată că este vorba de Stag’s Leap Wine Cellars. Reprezentanții firmei au obiectat faptul că Brooklyn Beckham a vrut să înregistreze ca marcă comercială numele prescurtat al Cloud23, „C23”.

La fel ca în cazul Becks, Buster Hot Sauce Inc a cedat. Fiul cel mare al lui a șters toate clasele de alcool din cererea pe care dorea să o înainteze către autoritățile care se ocupă cu înregistrările mărcilor.

Brooklyn Beckham, despre compania cu sosuri picante

Brooklyn Beckham este foarte încântat de compania pe care a înființat-o în urmă cu un an. Tânărul de 26 de ani a declarat că firma cu sosurile picante este o idee pe care o avea de mai multă vreme și pentru a muncit enorm.

O singură sticlă de sos costă 15 lire sterline. Firma afaceristului a produs două arome, Hot Habanero și Sweet Jalapeño, etichetele fiind unele complet neașteptate. Acestea sunt decorate cu heruvimi care se sărută.

Foarte mulți oameni cred că recipientele seamănă mai degrabă cu o marcă de parfumuri de lux, decât cu un sos picant. Datorită acestui produs tânărul calcă pe urmele unor artiști de renume, cum ar fi Ed Sheeran, Alice Cooper și Kim Kardashian.

Spre exemplu, cântăreața Alice Cooper are o colecție de sosuri cu denumiri unice, care au legătură cu hiturile sale, inclusiv Poison Reaper. Kim Kardashian a investit la rândul său în sosul picant cu trufe preferat al Oprah Winfrey, Truff.

„A fost un proiect care m-a pasionat în ultimii doi ani și jumătate, ceva în care am investit literalmente totul. Nu am muncit niciodată atât de mult pentru ceva în viața mea”, a spus Brooklyn Beckham, la lansarea sosurilor picante.