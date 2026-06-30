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Fiul cel mare al lui Lionel Messi, absent de la partida Argentinei! Soția „decarului” a dezvăluit adevăratul motiv

Thiago, fiul cel mare al lui Lionel Messi, nu a fost prezent pe stadion la meciul dintre Argentina și Iordania, în care tatăl său a scris istorie. Motivul absenței a fost dezvăluit de mama sa, Antonela Roccuzzo.
Bogdan Mariș
30.06.2026 | 06:23
Fiul cel mare al lui Lionel Messi absent de la partida Argentinei Sotia decarului a dezvaluit adevaratul motiv
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Thiago, fiul cel mare al lui Lionel Messi (39 de ani) a lipsit de la meciul Iordania - Argentina 1-3. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Lăsat pe bancă de Lionel Scaloni în startul meciul Iordania – Argentina, Lionel Messi (39 de ani) a intrat pe teren în repriza secundă și a reușit să marcheze dintr-o lovitură liberă, stabilind scorul final al partidei, 3-1 pentru sud-americani. Thiago, fiul cel mare al „decarului”, nu a fost prezent pe arena din Arlington (Texas) pentru a urmări meciul, motivul fiind dezvăluit pe rețelele sociale de mama sa, Antonela Roccuzzo.

De ce a lipsit fiul cel mare al lui Lionel Messi de la partida Iordania – Argentina 1-3

Lionel Messi a scris din nou istorie în partida dintre Argentina și Iordania, devenind primul fotbalist care marchează în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială. Reușita din lovitură liberă a starului argentinian a fost urmărită din tribună de soția sa, Antonela Roccuzzo, și de doi dintre fiii săi, Ciro și Mateo, toți fiind îmbrăcați în tricouri ale Argentinei cu numărul 10.

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La meciul arbitrat de Istvan Kovacs nu a fost prezent însă și Thiago Messi, iar motivul a fost dezvăluit pe rețelele sociale de mama sa, Antonela. Acesta a participat alături de echipa U14 a celor de la Inter Miami la turneul MIC Football Punta Cana, organizat în Republica Dominicană. Echipa lui Thiago Messi a reușit chiar să pună mâna pe trofeu la această categorie de vârstă, iar Antonela Roccuzzo a făcut o postare pe rețelele sociale cu performanța realizată de fiul său.

postare Antonela
Antonela Roccuzzo a reacționat pe rețelele sociale după ce Thiago Messi a cucerit un trofeu cu echipa U14 a lui Inter Miami. FOTO: captură Instagram

Ce urmează pentru Argentina la Cupa Mondială

Argentina a câștigat toate cele trei meciuri disputate în grupa J și a terminat pe primul loc, iar în 16-imi va întâlni cea mai mare surpriză a Cupei Mondiale, naționala din Insulele Capului Verde. Partida va avea loc sâmbătă, 4 iulie, de la ora 01:00 în România, pe Hard Rock Stadium din Miami Gardens (Florida).

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Dacă va reuși să obțină calificarea în optimi, formația condusă de Lionel Scaloni va înfrunta în sferturi învingătoarea din duelul Australia – Egipt. Lionel Messi a înscris 6 goluri în faza grupelor, fiind golgheterul competiției în acest moment, cu două reușite în plus față de principalii urmăritori, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Vinicius Junior și Erling Haaland.

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