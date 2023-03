Fiul Clejanilor, implicat într-un nou scandal cu Bia Khalifa. S-ar fi ajuns la poliție: ”Noi am încercat să fim oameni”

Fulgy, pe numele său real Dan Constantin Fulgeraș Manole, este implicat într-un nou cu fosta parteneră de viață. S-ar fi ajuns la poliție, sora mai mică a tinerei precizând că familia sa a încercat să treacă cu vederea anumite aspecte.

Băiatul Clejanilor, protagonist într-o altă dispută cu fosta iubită, Bia Khalifa. Blondina ar fi apelat la oamenii legii

Băiatul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani este protagonist într-o altă dispută cu fosta , Bia Khalifa, care ar primi mesaje de amenințare din partea artistului, în ciuda faptului că este blocat pe telefon și pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea Fulgy îi trimite fostei partenere de viață critici și admonestări de pe alte conturi, sora blondinei declarând că a apelat la oamenii legii din această cauză. Fosta concurentă de la iUmor vrea să se protejeze după ce a fost denigrată în spațiul public.

„Fulgy a spus că a mers în Spania să întrețină relații intime pentru un cadou de 30.000 de euro. Când mă refer la denigrare mă refer la faptul că nu e adevărat ce a spus. Nu e prima, nici ultima dată când Bia primește cadouri pe Only Fans.

Platforma asta nu are nicio legătură cu orice acte fizice. E greu de suportat pentru mine să o văd pe sora mea amenințată. Bia a pus pe story o mică parte din amenințările pe care le primește, restul le avem înregistrate, dar nu putem să le postăm.

Pentru tot ce s-a întâmplat am mers la poliție. Nu am găsit nicio cale amiabilă, legea e lege și noi am încercat să fim oameni. Are haine la ei pe care nu vor să i le înapoieze, aici în includ și pe părinții lui care știu foarte bine situația.

Are haine la ei pe care nu vor să i le înapoieze, aici în includ și pe părinții lui care știu foarte bine situația, Bia nu vrea să vorbească despre asta, dar mie nu-mi pasă”, a mărturisit Joanna, sora Biei Khalifa, pentru .

Bia Khalifa, neplăceri de pe urma relației cu Fulgy

Bia Khalifa a trecut prin mai multe neplăceri atât în timpul relației amoroase cu Fulgy, cât și după despărțire. Tânăra trebuie să achite o amendă de 500 de euro după ce băiatul Clejanilor a lăsat niște substanțe interzise pe noptiera hotelului în care au fost cazați în Milano.

Mai mult decât atât, blondina a fost nevoită să-și achiziționeze un nou laptop, după ce anteriorul a fost spart de fostul partener. În plus, artistul a spart și două sticle de parfum, lucru scos la iveală de sora mai mică a tinerei.