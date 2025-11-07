Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu Sabău și un jucător!

ADVERTISEMENT

În urmă cu mulți ani fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit într-un conflict din România. Acesta a fost contactat pentru a rezolva altercația dintre antrenorul Ioan Ovidiu Sabău și un jucător pe care îl avea sub coordonarea sa.

Fiul lui Luciano Moggi, intervenție în conflictul dintre Ioan Ovidiu Sabău și un jucător

Alessandro, băiatul celebrului italian Luciano Moggi, a fost implicat în disputa dintre Ioan Ovidiu Sabău și un fotbalist. Dezvăluirea a fost făcută abia acum de către jucătorul cu care tehnicianul a avut un schimb de replici neașteptat.

ADVERTISEMENT

Fostul portar Alessandro Caparco a mărturisit că evenimentul nefericit a avut loc în perioada în care era legitimat la ASA Târgu Mureș. Tot atunci sportivul s-a luat la bătaie cu preparatorul fizic al echipei, Dan Didiță.

Conflictul a plecat de la o înjurătură adresată de fotbalist către antrenor. Ulterior, acesta a recurs la un ”tratament” nepotrivit, chemându-l la antrenamente încă de la 6 dimineața. Nu i-a fost pe plac această decizie și a apelat la ajutorul unui avocat.

ADVERTISEMENT

„Am greșit! Eu cu domnul Sabău am greșit, recunosc, chiar am greșit. La un meci câștigasem 4-0 sau 4-1, nu mai știu, cu Sportul Studențesc și meciul următor nu mă băgase.

ADVERTISEMENT

Am fost puțin neinspirat, am început să ridic tonul și…am greșit. Dar antrenamente la șase dimineața… La un moment dat am vorbit cu avocatul meu, Alessandro Moggi, fiul lui Luciano Moggi.

Pe vremea aia, în Italia, când semnai cu Juventus semnai cu ei, cu familia Moggi. Dacă nu semnai cu ei te lăsai de fotbal. Și oricum, am început antrenamentele și, la un moment dat, Moggi m-a pus în legătură cu un avocat

ADVERTISEMENT

Avocatul mi-a zis: ”Ai preparator fizic cu licență? Ai preparator cu portari cu licență, ai doctori cu licență la antrenamente, la șase dimineața?”, a povestit fostul portar Alessandro Caparco despre conflictul cu , potrivit .

Cine este Luciano Moggi, omul din cauza căruia Juventus a ajuns în Serie B

Luciano Moggi este un nume controversat în Italia. Numele său este asociat cu Juventus, unde o perioadă lungă a ocupat funcția de director general. Acolo, a fost implicat într-un scandal de amploare, celebrul Calciopoli.

Tatăl lui Alessandro Moggi este omul din cauza căruia echipa din Torino a fost retrogradată în 2006. Astfel, a ajuns în Serie B pentru că italianul a ținut prima pagină a ziarelor, fiind acuzat de amestec în trucare de meciuri. Inițial, a fost condamnat la ani grei în scandalul de corupție.

În cele din urmă însă, avea să se prescrie cazul după 9 ani de procese și apeluri. Curtea de Casație nu a dat niciun verdict în cazul controversatului om de afaceri. Acesta a mai condus și alte cluburi de fotbal de-a lungul timpului, cum ar fi Roma, Lazio, Torino și Napoli.

În anul 2014, numele lui Luciano Moggi s-a făcut auzit și în România. a ajuns în țara noastră cu afaceri, la un meci al celor de la Săgeata Năvodari. A fost vehiculat la Dinamo, însă în cele din urmă nu a mai fost cazul de așa ceva.