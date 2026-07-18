Sport

Fiul de doar 7 luni al lui Julian Alvarez, cel mai mare susținător al Argentinei în semifinala cu Anglia. Imagini emoționante

Julian Alvarez, sprijinit moral de soție și băiatul lor de numai 7 luni, în semifinala dintre Argentina și Anglia. Cum au apărut cei trei pe rețelele de socializare.
Alexa Serdan
18.07.2026 | 08:15
Fiul de doar 7 luni al lui Julian Alvarez cel mai mare sustinator al Argentinei in semifinala cu Anglia Imagini emotionante
SPECIAL FANATIK
Julian Alvarez, susținut de iubită sa și fiul lor. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Amadeo, fiul de doar 7 luni al lui Julian Alvarez, poate fi văzută drept cel mai mare susținător tatălui său. A fost prezent în tribune în semifinala dintre Argentina și Anglia. Descoperă mai multe imagini emoționante în rândurile de mai jos.

Julian Alvarez, susținut de băiatul său de numai 7 luni

Cupa Mondială 2026 este ocazia perfectă pentru cele mai mari echipe să-și găsească noi fotbaliști. Julian Alvarez (26 ani) este unul dintre numele vehiculate pentru „transferul verii”. PSG și Barcelona vor să-l atragă pe superstarul argentinian. Mai mult decât atât, clubul spaniol chiar a trecut la planul B prin intermediul lui Lamine Yamal (19 ani).

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Renumitul atacant care are contract cu Atletico Madrid încă nu a luat nicio decizie. Cu siguranță, va ține cont de familia sa care îl susține necondiționat în planul profesional. Acest lucru a fost observat în timpul meciului dintre Argentina și Anglia, scor 2-1. După victorie partenera sa de viață a transmis un mesaj inedit.

A publicat mai multe poze speciale în mediul online, în care apare și fiul lor. Iubita sportivului, Maria Emilia Ferrero, a născut în luna ianuarie un băiat care a primit numele Amadeo. Micuțul de numai 7 luni este cel mai mare susținător al tatălui său. Copilul merge mereu cu mama sa pe stadion, indiferent unde joacă acesta.

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„Nu am putea fi mai mândri”, a scris partenera lui Julian Alvarez, pe pagina oficială de Instagram. În una dintre imaginile emoționante cei doi părinți se uită la fiul lor, care doarme liniștit în brațele figurii materne. Băiatul pare să fie obișnuit cu agitația și zgomotele de pe stadion pentru că nu are căști pe urechi.

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„Îi iubesc atât de mult”, a răspuns fotbalistul într-un comentariu, pe aceeași rețea de socializare. Internauții au reacționat în număr foarte mare. Majoritatea se așteaptă să semneze cât mai repede cu Barcelona. Pe de altă parte, alte persoane au rămas uimite de această familie pe care o consideră frumoasă și unită.

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O postare distribuită de MARÍA EMILIA (@emiliafferrero)

Cum a cunoscut-o Julian Alvarez pe iubita sa

În ultimii ani iubita lui Julian Alvarez a fost văzută des pe stadion. Fanii fotbalistului argentinian au devenit curioși și au vrut să afle mai multe despre ea. Maria Emilia Ferrero este o tânără discretă, care nu iese prea mult în evidență. Are aproape 800.000 de urmăritori pe Instagram, unde postează diferite imagini din programul ei.

Conform unor postări mai vechi, ea este fostă jucătoare de hochei. Partenera atacantului s-a născut în Calchin. Mai mult decât atât, se pare că a urmat aceeași unitate de învățământ ca celebrul jucător de fotbal. Unele informații arată că s-au cunoscut în timpul liceului. Sunt împreună de câțiva ani, dar nu se știe când a început relația amoroasă.

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Totodată, tânăra este născută pe data de 12 iunie 2000. Maria Emilia Ferrero este cu aproape patru luni mai mică decât iubitul ei. Julian Alvarez a venit pe lume pe 31 ianuarie 2000. Așadar, ambii au 26 de ani. Cei doi au o legătură puternică care anul acesta a fost consolidată prin venirea pe lume a primului lor copil.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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