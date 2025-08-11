News

Fiul de patru ani al unui cuplu de români a murit în vacanța în Italia. Cum s-a produs tragedia

Andreea Stanaringa
11.08.2025 | 17:16
Fiul de patru ani al unui cuplu de romani a murit in vacanta in Italia Cum sa produs tragedia
Fiul de patru ani al unui copil a murit în Italia, în vacanță. Sursa foto: Pixabay, Hepta/Colaj Fanatik

Aflat în vacanță în Italia, cu părinții, fiul de patru ani al acestora s-a stins din viață. Tragedia s-a produs într-un moment de neatenție al cuplului.

Băiețelul cuplului s-a stins din viață luni, într-un spital din Roma. Miercurea trecută, micuțul a suferit un șoc termic în Sardinia, unde se afla în vacanță alături de părinți, potrivit ANSA, citat de Agerpres.

Copilul a murit la spitalul Gemelli. Inițial, acesta a fost internat la secția de terapie intensivă a spitalului Santissima Annunziata din Sassari. Familia se afla în vacanță în Olmedo, o localitate din partea de nord-vest a Sardiniei.

Micuțul ar fi profitat de un moment de neatenție al părinților săi, după care ar fi ieșit din casă, conform carabinierilor. La un moment dai, cei doi au observat că acesta lipsește.

Cei doi și-au găsit copilul în mașina lor, în stare inconștientă. Acesta suferise șocul termic din cauza căldurii excesive, întrucât autoturismul se afla în soare.

Un copil de doi ani, uitat în mașină de tatăl său vitreg

O tragedie asemănătoare s-a petrecut și în SUA, în statul Virginia. Un copil de numai doi ani și-a pierdut viața după ce a petrecut mai bine de opt ore într-o mașină, în temperaturi foarte ridicate, uitat de tatăl său vitreg.

Bărbatul a plecat la muncă fără să realizeze că micuțul se afla pe bancheta din spate a mașinii. După această tragedie, autoritățile au deschis o anchetă. Tatăl copilului a fost acuzat de ucidere  din culpă, abuz și neglijență față de un minor.

După ce a plecat spre creșă, bărbatul a plecat direct către locul de muncă. Acesta a crezut că a lăsat copilul la creșă, apoi a mers să îl ia, la finalul programului de muncă. Acolo, a aflat că băiețelul de doi ani nu fusese dus la creșă în ziua respectivă.

Atunci când s-a întors la mașină, a găsit copilul inconștient, în centura scaunului auto aflat pe bancheta din spate a mașinii. Personalul grădiniței, dar și echipajele de urgență au aplicat manevre de resuscitare, medicii nu l-au mai putut salva.

