Fiul de suflet al lui Petrică Mîtu Stoian, la 5 luni de la decesul regretatului artist: „În fiecare lună vin la cimitir”

Au trecut cinci luni de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian, iar fiul lui de suflet, Alin Gabriel Matei, a făcut noi declarații și a mers din nou la mormântul mentorului său, cel care i-a deschis calea spre cariera muzicală.

Fiul de suflet al lui Petrică Mîtu Stoian a mers la cimitir, la 5 luni de la decesul regretatului artist

vine lunar la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian, pe data de 6. Interpretul de muzică populară s-a stins din viață pe 6 noiembrie 2021, în urma unor complicații suferite după vindecarea de COVID-19.

Tânărul îi simte lipsa regretatului artist și simte un fior de fiecare dată când merge la cimitir, lună de lună.

„Am fost la mormântul maestrului pentru că în fiecare lună, pe data de 6, vin la cimitir. Aduc flori, aprind o lumânare pentru că ceva mă cheamă la Craiova. Mi-e dor de dumnealui, de vorba bună și blândă venită din partea dumnealui și așa consider că este bine și pentru sufletul meu, să vin la mormânt.

Erau și necunoscuți la mormânt, cei care i-au apreciat melodiile. Nu cred că timpul a schimbat cu ceva emoția, a fost o persoană foarte apropiată de mine și de sufletul meu, ca un al doilea tată. E firesc să mă emoționez și să mă treacă un fior când merg acolo.”, a declarat Alin Gabriel Matei, potrivit .

Ce a primit Alin Gabriel Matei de la impresarul lui Mîțu Stoian

, fiul său de suflet a primit permisiunea familiei artistului să-i ducă acestuia piesele mai departe.

Mai mult, impresarul regretatului interpret, Doru Gusman, i-a oferit tânărului o ie care i-a aparținut maestrului. Alin o îmbracă de fiecare dată când are ocazie.

„Ia am primit-o la parastasul de șase săptămâni de la dl. prof. Gusman, am primit și acordul familiei dumnealui să cânt cântecele maestrului. Am fost foarte bucuros că am primit ia, sunt foarte mândru că pot s-o port oriunde merg.

O port la filmări, la spectacole, îl simt lângă mine, îi simt prezența și îmi dă putere.”, a adăugat fiul de suflet al lui Mîțu Stoian.