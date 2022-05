Fiul Flaviei Mihășan a împlinit un an. Tradiția pe care nu a respectat-o fosta vedetă de la Antena 1: “Nu ne reprezintă”

Blondina a sărbătorit 12 luni de la venirea pe lume a celui de-al doilea băiat. Dansatoarea a dezvăluit cum s-a desfășurat evenimentul dedicat micuțului Tudor, dar și care au fost obiceiurile pe care nu le-a respectat.

Flavia Mihășan, petrecere la un an de la nașterea lui Tudor. Ce tradiție nu a respectat

Flavia Mihășan a pus la cale un eveniment grandios pentru fiul său cel mic. Tudor a împlinit un an, însă petrecerea nu a avut parte de tradițiile de care țin cont majoritatea atunci când cei mici nu mai sunt considerați bebeluși.

Mai exact, a precizat că nu i-a luat moțul băiețelului său pentru că nu este genul de persoană care să fie reprezentată de astfel de obiceiuri. De altfel, același lucru s-a întâmplat și în cazul lui Carol, băiatul cel mare.

„A fost foarte drăguț. Am avut invitați, ca de obicei, aceiași invitați, prietenii noștri apropiați. Ne place să facem lucrurile într-un stil foarte mare, în perioada aceasta.

Bebelușul a fost foarte cuminte, s-a bucurat de atmosferă. Carol a fost în extaz, pentru că lor le place când avem petreceri. Am făcut doar petrecerea, noi nu am tăiat moțul. Nu am făcut lucrurile astea nici la Carol…

Nu avem nimic împotriva lor, dar nu ne reprezintă. Pur și simplu, a fost o petrecere cu tematică”, a mărturisit fosta asistentă TV pentru .

Flavia Mihășan, emoționată pentru Tudor

Flavia Mihășan este fericită și împlinită de când a devenit mamă de băieți. a fost extrem de emoționată pentru fiul său, Tudor, care a împlinit un an weekend-ul trecut.

„Iubițenia mea cuminte, dulce și vesel, la mulți ani frumoși! Te iubim enorm și pentru totdeauna! Ești o minunăție de copil, mă bucur și sunt recunoascatoare că sunt mămică ta.

Abia așteptăm viața cu tine! A fost super fain, mulțumim prietenilor noștri că au venit”, este mesajul distribuit de frumoasa blondină în social media.