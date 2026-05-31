Sport

Fiul fostei mari jucătoare de tenis va evolua în SuperLiga României. Cine este golgheterul care ameninţă FCSB, U Craiova şi Dinamo

Corvinul Hunedoara a revenit pe prima scenă după ce a terminat pe primul loc în Liga 2. La echipa lui Florin Maxim va evolua în prima ligă fiul unei foste mari jucătoare de tenis.
Marian Popovici
31.05.2026 | 10:39
Fiul fostei mari jucatoare de tenis va evolua in SuperLiga Romaniei Cine este golgheterul care ameninta FCSB U Craiova si Dinamo
SPECIAL FANATIK
Ruxandra Dragomir şi Martina Hingis, fost lider mondial WTA
ADVERTISEMENT

Corvinul Hunedoara a dominat sezonul din liga secundă şi va juca în SuperLiga după o pauză de 34 de ani. Echipa lui Florin Maxim se anunţă o nucă tare pentru granzii campionatului, reuşind să câştige Cupa României în 2024, sezon în care au evoluat şi în Europa League.

Fiul fostei mari jucătoare de tenis va juca în SuperLiga României

La echipa hunedoreană evoluează fiul fostei mari jucătoare de tenis Ruxandra Dragomir. Filip Ilie este principalul atacant al lui Alex Maxim şi a marcat 7 goluri în sezonul recent încheiat, fiind unul dintre golgheterii campioanei din liga secundă.

ADVERTISEMENT

Corvinul Hunedoara are probleme în ofensivă, acolo unde îi are pe postul de atacant central doar pe Filip Ilie şi Alexandru Buziuc, fostul atacant al celor de la FCSB, care a marcat doar două goluri în 26 de meciuri. Ceilalţi atacanţi, Emmanuel Okoro şi Luca Bărbuescu, sunt la final de împrumut şi urmează să se întoarcă la CFR Cluj U19, respectiv Dinamo.

Ruxandra Dragomir, alături de cu Filip, Diana și Florin Ilie
Ruxandra Dragomir, alături de cu Filip, Diana și Florin Ilie

Ruxandra Dragomir a urcat până pe locul 15 mondial în tenis! A fost şi preşedintele FRT

Ruxandra Dragomir este o fostă mare jucătoare a României. A jucat în circuitul WTA între 1990 şi 2005, iar cea mai bună poziţie în ierarhia mondială a fost locul 15 WTA, ocupat pe 25 august 1997. Are în carieră patru titluri WTA şi alte şapte titluri ITF.

ADVERTISEMENT
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Digi24.ro
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate Citește mai mult la: h

La dublu are cinci titluri WTA. Cel mai bun rezultat în turneele de Grand Slam l-a obţinut la Roland Garros, în 1997, când a ajuns până în sferturile de finală. A fost preşedintele Federaţiei Române de Tenis între 2009 şi 2013.

ADVERTISEMENT
Președintele UEFA, gafă uriașă la finala Champions League! Salvat de Dembele, Ceferin și-a...
Digisport.ro
Președintele UEFA, gafă uriașă la finala Champions League! Salvat de Dembele, Ceferin și-a pus mâinile în cap
  • 275.000 de euro este cota lui Filip Ilie
  • 23 de ani are fiul Ruxandrei Dragomir
S-a dezlănțuit iadul la Paris! Incidente violente imediat după ce PSG a câștigat...
Fanatik
S-a dezlănțuit iadul la Paris! Incidente violente imediat după ce PSG a câștigat Champions League! Sute de arestări în capitala Franței. Video
Topul mondial în care Ion Țiriac îi bate pe Roger Federer, Novak Djokovic...
Fanatik
Topul mondial în care Ion Țiriac îi bate pe Roger Federer, Novak Djokovic și Serena Williams. Românul nu are rival
Şumudică a desfiinţat primul transfer al lui Gigi Becali: “Nu poate să joace...
Fanatik
Şumudică a desfiinţat primul transfer al lui Gigi Becali: “Nu poate să joace niciodată acolo!”. Ce se întâmplă cu atacantul pe care FCSB vrea să îl dea afară: “Poate să joace la orice echipă din SuperLiga!”
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Florin Prunea l-a văzut pe scări la Digi Sport și l-a certat: 'Băi,...
iamsport.ro
Florin Prunea l-a văzut pe scări la Digi Sport și l-a certat: 'Băi, cum să faci așa ceva?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!