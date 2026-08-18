Fiul fostului căpitan al Stelei a spart gheața! A marcat primul gol oficial la seniori

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Una dintre revelațiile acestui start de sezon, Petrolul Ploiești, care e pe locul 5 după primele cinci runde din Superliga, s-a calificat marți în grupele Cupei României la fotbal. Prahovenii au trecut în deplasare de o „nucă tare”, ACSM Reșița, care a legat trei victorii consecutive în startul Ligii a 2-a. Ploieștenii au condus cu 2-0, au fost egalați și s-au impus în prelungiri, cu 3-2.

David Paraschiv, fiul lui Sorin Paraschiv, primul gol la seniori

a fost marcat de David Paraschiv, la capătul unei curse solitare. Jucătorul ploieștean este fiul , care a cucerit trei titluri de campion cu „roș-albaștrii”, alături de care a ajuns în semifinalele Cupei UEFA în 2006.

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Paraschiv junior, care are 19 ani și a marcat primul gol oficial din cariera de senior, a fost unul dintre cei cinci juniori cu care antrenorul Ricardo Sousa a început meciul de la Reșița. Tehnicianul portughez a contat în primul „11” și pe Ștefan Rădulescu (16 ani), Rareș Leescu (16 ani), Liviu Argeșanu (16 ani) și Mario Ioniță (19 ani). Pe parcursul partidei, la petroliști au mai intrat încă un junior, Rareș Manolache (16 ani), și doi „underi”, Mark Țuțu (22 ani) și Marius Costache (21 ani).

Petrolul se bazează pe jucători tineri în acest sezon

„Am anunțat încă din vară că tinerii noștri talentați vor primi credit în acest sezon, cu orice risc. Mă bucură enorm faptul că intră fără complexe în meciuri oficiale, de campionat sau Cupă, deși mulți au 16 ani. Dacă vor munci și vor fi serioși, nu au cum să nu reușească să devină fotbaliști importanți. La talentul pe care îl au, mulți pot fi acum oameni de bază la naționalele de juniori și tineret, iar în viitor pot urca la naționala mare” a declarat președintele Petrolului, Claudiu Tudor.

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Oficialul „lupilor” a explicat și politica grupării pe care o conduce: „Un club ca Petrolul, printre puținele din România care nu au încasat vreun cent de la autoritățile locale, nu poate supraviețui dacă nu formează și vinde jucători. Până acum, am reușit să vindem mulți străini, mai rutinați. Acum, chiar dacă este mai riscant, ținând cont de lipsa de experiență a tinerilor pe care-i avem, punem un accent mai mare pe produsele proprii, lucru care este benefic și pentru fotbalul românesc”.