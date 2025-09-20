Sport

Fiul fostului căpitan de la Dinamo, legitimat la CSA Steaua: “E «câine» mai rău ca mine. Plânge la meciuri”

Răzvan Patriche a dezvăluit, în direct la „FANATIK Dinamo”, că fiul său este legitimat la CSA Steaua. Deși joacă la rivala din Ghencea, cel mic poartă în suflet culorile alb-roșii.
Fiul unui fost căpitan de la Dinamo, legitimat la CSA Steaua. Sursă foto: Colaj Fanatik

Răzvan Patriche a fost invitatul lui Cristi Coste în cea mai recentă ediție de a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Printre subiectele abordate de fostul fundaș central a fost și motivul pentru care fiul său este legitimat la CSA Steaua.

Fiul lui Răzvan Patriche, legitimat la CSA Steaua

În cadrul „FANATIK Dinamo”, Răzvan Patriche a mărturisit că fiul său, în vârstă de 11 de ani, este legitimat la CSA Steaua. Acest lucru este extrem de bizar, asta în contextul în care Patriche a fost căpitan la marea rivală Dinamo.

Ei bine, fostul fundaș de la Dinamo a explicat că fiul său doar face fotbal la CSA Steaua, sufletul său fiind în culorile alb-roșu. Patriche a ales clubul din Ghencea, deoarece familia locuiește în Drumul Taberei, iar băiatul poate merge singur la antrenamente.

Subiectul a fost abordat de moderatorul Cristi Coste: „Eu am rămas surprins că un băiat crescut în Drumul Taberei nu a ajuns niciodată sau nu o cochetat niciodată la juniori cu Steaua. În schimb, cochetează băiatul tău. Ce faci cu el? E la CSA Steaua”.

„El e doar la fotbal la CSA Steaua! Ca dinamovist… E mai rău decât mine”

Ce să fac cu el? E dinamovist la CSA Steaua! Ce dinamovist… E mai rău decât mine! Plânge la meciuri, înjură. Cu colegii de la Steaua ce să facă? El e la fotbal!

E acolo pentru că e aproape de casă, merge singur. El are 11 ani. El joacă mijlocaș central, a avansat puțin față de mine, vede altfel jocul”, a declarat Răzvan Patriche la „FANATIK Dinamo”.

De ce fiul lui Răzvan Patriche e legitimat la CSA Steaua

