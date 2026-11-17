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Cluburile de top din fotbalul mondial au pus ochii pe Gustavo Varela (21 de ani), fiul fostului fotbalist de la FCSB, Fernando Varela. Atacantul celor de la Monza are cifre incredibile în actualul sezon și a stârnit interesul a numeroase echipe din Premier League.

Gustavo Varela este ținta principală a granzilor din Italia

Cu 11 goluri marcate din tot atâtea meciuri în toate competițiile, Gustavo Varela se poate mândri că este golgheterul la zi al primei ligi italiene. De aceea, echipele care l-au văzut jucând în Serie A au fost surprinse de tânărul fotbalist portughez. Doi granzi din Italia ar fi pregătiți să demareze negocierile cu fotbalistul.

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Conform , Juventus și Napoli nu ar mai dori să aștepte până în vara anului viitor, când contractul lui Gustavo Varela cu Monza ar expira. Cele două trupe de tradiție din fotbalul peninsular ar forța transferul jucătorului în perioada de mercato din iarnă. Totuși, mutarea depinde de cât de dispuse sunt cele două cluburi să investească.

Monza l-a cumpărat pe Gustavo Varela, în vara acestui an, de la Benfica, în schimbul a 2.5 milioane de euro plus un milion de euro bonusuri. Mai mult, echipa de pe Estadio da Luz va primi 20% dintr-o vânzare ulterioară a atacantului și are dreptul de a-l readuce în Portugalia dacă egalează cea mai bună ofertă primită de Monza, în termen de cinci zile. Astfel, Napoli și Juventus vor fi obligate să scoată din buzunar sume consistente încât oferta pentru Gustavo Varela să fie greu de refuzat.

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De menționat este că pe urmele atacantului se află și Barcelona, Borussia Dortmund și RB Leipzig. . Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Brighton, Brentford și Fulham și-au trimis scouteri în Italia pentru a-l urmări pe fiul fostului jucător de la FCSB, arăta , la începutul acestei luni.

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5.000.000 de euro este cota de piață a lui Gustavo Varela, conform

Gustavo Varela a fost convocat la prima națională a Portugaliei

După retragerea lui Cristiano Ronaldo din naționala Portugaliei, selecționerul Jorge Jesus a încercat să ocupe locul lăsat liber de cvintuplul câștigător al Balonului de Aur cu jucători de perspectivă. Astfel, pentru acțiunea lusitanilor din luna noiembrie, .

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Jorge Jesus a chemat 10 atacanți pentru ultimele două partide rămase de disputat din Liga Națiunilor. În primul meci, selecționerul a luat decizia de a nu-l include pe atacantul de la Monza pe foaia de joc. Astfel, pentru a debuta până la sfârșitul ferestrei internaționale, Gustavo Varela ar trebui utilizat chiar marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, contra Țării Galilor, în ultima etapă din Liga Națiunilor.