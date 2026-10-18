Fiul fostului mare internațional, aflat la închisoare pentru viol în grup, a debutat la echipa lui Dan Șucu

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Robinho Júnior, fiul fostului fotbalist brazilian de la Real Madrid și AC Milan, Robinho, și-a făcut debutul în Serie A, la vârsta de 18 ani. El a intrat pe teren în minutul 83 al meciului AS Roma – Genoa, scor 2-0, disputat pe Stadionul Olimpic din capitala Italiei

Robinho jr. a jucat primele minute în Serie A

Tânărul atacant brazilian, al cărui nume complet este Robson de Souza Júnior, l-a înlocuit pe Junior Messias și a jucat primele minute la echipa lui Dan Șucu. A

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Robinho Júnior a sosit la Genova în această vară de la Santos, același club unde tatăl său și-a început cariera, împrumutat cu o opțiune de cumpărare stabilită la opt milioane de euro. Inițial transferul a fost destinat echipei de tineret, dar performanțele sale au accelerat integrarea sa în antrenamentele primei echipe.

Puștiul brazilian a impresionat la Primavera

La Primavera, antrenat de Domenico Criscito, brazilianul a marcat două goluri împotriva lui Atalanta și încă unul împotriva lui Juventus. Viteza, ușurința de a dribla și abilitatea jocului său cu piciorul stâng au creat așteptări legate de viitorul său.

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Cu numărul 21 pe spate, în puțin peste zece minute petrecute pe teren la Olimpico din Roma, Robinho Júnior nu a putut influența jocul echipei sale. Roma s-a impus cu 2-0 de Roma, prin golurile marcate de argentinianul Santiago Castro și Emanuele Lulli.

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Genoa ocupă locul 19, penultimul, în clasamentul Serie A și are 4 puncte, după 7 etape disputate, cu o victorie, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri, golaveraj 5 -13. Pe ultimul loc este Venezia, cu 3 puncte.

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Robinho senior e la închisoare pentru viol în grup

Tatăl lui, care a câștigat două campionate în Spania, cu Real Madrid, și unul în Italia, cu AC Milan, execută în prezent o pedeapsă de nouă ani de închisoare în Brazilia, pentru un viol în grup comis în Italia.

în care a reușit să marcheze 28 de goluri. El a evoluat pentru „Seleção” în perioada 2003–2015 și a câștigat Copa America (2007 – unde a fost golgheter și cel mai bun jucător al turneului) și Cupa Confederațiilor (2005 și 2009). Fostul fotbalist a participat, de asemenea, la două ediții ale Cupei Mondiale (2006 și 2010)