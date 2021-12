Ce crede fiul lui Ion Rațiu despre România, la 32 de ani de la Revoluție: ”Tatăl meu ar fi fost încântat”

Ajuns la 73 de ani, Nicolae Rațiu, unul dintre cei doi fii ai fostului lider PNȚCD Ion Rațiu, a oferit un interviu pentru publicația .

Deși nu locuiește în țară, acesta este la curent cu tot ceea ce se întâmplă în România. Cunoaște toate realitățile, de la viața politică, luptele interne pentru putere, până la probleme cauzate de criza Covid-19.

Fiul lui Ion Rațiu, mesaj optimist de Crăciun: ”Tatăl meu ar fi fost încântat de România de astăzi”

Printre altele, Nicolae Rațiu a fost pus să facă o comparație între cum arată România anului 2021 în comparație cu țara pe care o visa .

Surprinzător, acesta vede multe părți bune în evoluția țării noastre din ultimele trei decenii. Mai mult, acesta este de părere că, la modul general, tatăl său ”ar fi încântat” de România din prezent.

”România e departe de ceea ce era în regimul comunist, are astăzi o democrație funcțională, o economie de piață liberă, e membră NATO, UE, are libertatea de mișcare, oameni care au reușit în afaceri, are industrii de top, economia, în ciuda problemele politice, merge bine, țara a crescut.

Sunt multe lucruri bune, dar într-o democrație sunt întotdeauna multe lucruri greșite, iar ideea de democrație e că are un sistem intern prin care se poate corecta, poate nu așa de repede, dar se poate îmbunătăți.

Din acest punct de vedere, cred că tatăl meu ar fi foarte pozitiv, fiind dezamăgit în privința altor lucruri care nu au mers atât de repede pe cât și-ar fi dorit. Dar la modul general, cred că ar fi încântat”, spune Nicolae Rațiu.

Nicolae Rațiu: ”Cred că mai sunt motive să fim mândri de România”

Întrebat dacă mai există speranțe că în România lucrurile se vor mai așeza în viitor, fiul marelui politician a dat un răspuns extrem de optimist.

”Cred că mai sunt în continuare motive pentru care să fim mândri de România. Aceste lucruri trebuie amintite și prețuite. Apoi, România are o istorie lungă, cu multe suișuri și coborâșuri, momentul de azi este un coborâș, dar va urma un suiș. Există în continuare motive pozitive cu privire la România”, spune acesta.

În ceea ce privește perioada din România, Nicolae Rațiu spune că a avut impresia că autoritățile se află într-o zonă de negare. Acesta critică de asemenea pozițiile antivacciniștilor.

”Impresia pe care am avut-o a fost că, la început, populația, dar și guvernul au fost într-o stare de negare că există o problemă. Și părea remarcabil numărul mic de infectări în rândul populației României, pentru că nimeni nu făcea aproape niciun fel de test, foarte puține, așa că numerele erau mici.

Iar apoi când au început să facă mai multe teste, s-a descoperit că România avea un număr uriaș de infectați, brusc, țara avea unul dintre cele mai mari numere din Europa la infectări raportat la numărul întreg al populației.

Și mi-e destul de clar că asta a avut legătură cu rețelele de socializare, cu toate poveștile prostești antivacciniste, pe care, regret să o spun, în special cei needucați le cred sau mai ales cei din mediul rural și de aici și rata mică de vaccinare. E păcat asta, dacă iei asta în considerare cu alte țări din Europa”, mai declară Rațiu pentru sursa citată.