Sport

Fiul legendei lui Manchester United a murit la doar 38 de ani!

Tragedie fără margini în fotbalul din Anglia! Fiul legendei lui Manchester United a murit la doar 38 de ani! Mesajul copleșitor transmis de fostul mare fotbalist
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.06.2026 | 08:10
Fiul legendei lui Manchester United a murit la doar 38 de ani
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Fiul legendei lui Manchester United a murit la doar 38 de ani. Foto: The Sun
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Tragedie în familia lui Mark Hughes (62 de ani), legenda celor de la Manchester United. Alex, fiul fostului mare fotbalist, a murit la vârsta de doar 38 de ani, în mod „subit și neașteptat”. El activa în cadrul clubului Grimsby Town, în departamentul de scouting, era căsătorit și avea doi copii. În mod evident, impactul asupra familiei este unul devastator.

Fiul lui Mark Hughes, legenda lui Manchester United, a murit la 38 de ani

Fostul atacant galez a emis în numele familiei sale un comunicat prin care, între altele, a solicitat ca intimitatea membrilor săi să fie respectată în aceste zile de mare încercare. Bineînțeles că în rândurile respective s-a precizat inclusiv că Alex Hughes va fi profund regretat de către toți cei care au avut ocazia de a-l cunoaște.

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„Jill (n.r. soția sa) și eu suntem devastați de pierderea subită și neașteptată a iubitului nostru fiu, Alex. Alex a fost un fiu minunat, frate pentru Curtis și Xenna, soț devotat pentru Jessica și tată pentru cei doi copii frumoși ai lor, Sebastian și Leonardo.

Alex era șef al departamentului de scouting de la Grimsby Town și avea mulți prieteni și colegi buni. Ne va lipsi atât de mult tuturor. Cerem intimitate în aceste clipe triste în care încercăm să ne luptăm cu această pierderea a familiei noastre”, a fost mesajul transmis de Mark Hughes și familia sa.

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Cine este Mark Hughes

Fost internațional galez, cu 72 de selecții și 16 goluri pentru naționala țării sale, Mark Hughes a evoluat de-a lungul carierei sale de fotbalist pentru Manchester United, în cea mai mare parte, dar și la FC Barcelona, Bayern Munchen, Chelsea, Southampton, Everton și Blackburn Rovers. De asemenea, a fost și un antrenor important la un moment dat în Marea Britanie, cu experiențe la naționala Țării Galilor și în Premier League, la Blackburn, Manchester City, Fulham, Queen’s Park Rangers, Stoke City și Southampton.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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