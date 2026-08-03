Fiul legendei muzicii a semnat cu fosta campioană a Germaniei! „Este un atu pentru noi, atât pe teren, cât și în afara lui”

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Mathew Collins (21 de ani), fiul legendarului artist Phil Collins (75 de ani), a semnat cu fosta campioană din Bundesliga, TSV 1860 Munchen. Formația care evoluează momentan în divizia a patra a fotbalului german, Regionalliga, a oficializat transferul pe 31 iulie. Mijlocașul elvețian a mai evoluat în carieră pentru formații din Austria.

Fiul lui Phil Collins a semnat cu 1860 Munchen, fosta campioană a Germaniei

TSV 1860 Munchen, campioana Germaniei din 1966, a terminat pe locul 8 în divizia a treia în sezonul trecut, însă nu a primit licența, așadar va evolua în noua stagiune în Regionalliga Bayern, una dintre cele 5 serii ale Ligii 4 din Germania. Înainte de startul noului sezon, gruparea germană a anunțat transferul mijlocașului elvețian Mathew Collins, fiul faimosului muzician Phil Collins.

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„Am participat la întreaga perioadă de pregătire cu TSV 1860 Munchen și am trăit deja multe aici. Încă de la începutul antrenamentelor am văzut ce suporteri minunați are clubul, iar faptul că am jucat în fața a până la 3.000 de fani în meciurile de verificare a fost ceva cu adevărat special.

Acum aștept cu nerăbdare primele meciuri pe stadionul Grünwalder și atmosfera de acolo”, a declarat fotbalistul pentru site-ul oficial al celor de la . Managerul general al clubului, Thomas Probst, a comentat la rândul său mutarea: „S-a integrat foarte rapid în echipă și este un atu pentru noi, atât pe teren, cât și în afara acestuia”.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Mathew Collins, the son of music legend Phil Collins, has signed a one-year contract with former Bundesliga champions 1860 Munich. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Cine este Mathew Collins. Pentru ce echipe a evoluat fiul lui Phil Collins

Mathew Collins s-a născut în 2004 în Elveția, fiind cel mai tânăr fiu al lui Phil Collins. Mama sa este elvețianca Orianne Cevey, a treia soție a muzicianului, cei doi fiind căsătoriți în perioada 1999-2006. Mijlocașul s-a format la Austria Walldorf, Hannover 96 și WSG Tirol, iar la nivel de seniori a debutat în 2024, pentru echipa secundă a clubului din Tirol. În sezonul trecut, acesta a jucat pentru Austria Salzburg, atât la prima echipă, aflată în Liga 2, cât și la formația secundă.

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Tatăl lui Mathew, Phil Collins, are o carieră de peste 60 de ani în muzică, fiind cunoscut atât pentru activitatea solo, cât și pentru cea cu trupa Genesis. Acesta a câștigat de-a lungul timpului 8 premii Grammy, având alte 26 de nominalizări, dar și un premiu Oscar. Phil Collins a fost introdus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame, mai întâi ca membru al trupei Genesis, în 2010, iar apoi pentru cariera solo, în 2026. Fratele lui Mathew Collins, Nic, a călcat pe urmele faimosului său tată și activează ca toboșar, în timp ce sora sa .