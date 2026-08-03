Sport

Fiul legendei muzicii a semnat cu fosta campioană a Germaniei! „Este un atu pentru noi, atât pe teren, cât și în afara lui”

Un club istoric din Germania a anunțat oficial faptul că fiul unui muzician legendar va îmbrăca tricoul echipei în noul sezon. La ce formații a evoluat acesta în trecut.
Bogdan Mariș
03.08.2026 | 06:15
Fiul legendei muzicii a semnat cu fosta campioana a Germaniei Este un atu pentru noi atat pe teren cat si in afara lui
ULTIMA ORĂ
Mathew Collins (21 de ani), fiul legendarului artist Phil Collins, a semnat cu fosta campioană a Germaniei, TSV 1860 Munchen.
ADVERTISEMENT

Mathew Collins (21 de ani), fiul legendarului artist Phil Collins (75 de ani), a semnat cu fosta campioană din Bundesliga, TSV 1860 Munchen. Formația care evoluează momentan în divizia a patra a fotbalului german, Regionalliga, a oficializat transferul pe 31 iulie. Mijlocașul elvețian a mai evoluat în carieră pentru formații din Austria.

Fiul lui Phil Collins a semnat cu 1860 Munchen, fosta campioană a Germaniei

TSV 1860 Munchen, campioana Germaniei din 1966, a terminat pe locul 8 în divizia a treia în sezonul trecut, însă nu a primit licența, așadar va evolua în noua stagiune în Regionalliga Bayern, una dintre cele 5 serii ale Ligii 4 din Germania. Înainte de startul noului sezon, gruparea germană a anunțat transferul mijlocașului elvețian Mathew Collins, fiul faimosului muzician Phil Collins.

ADVERTISEMENT

„Am participat la întreaga perioadă de pregătire cu TSV 1860 Munchen și am trăit deja multe aici. Încă de la începutul antrenamentelor am văzut ce suporteri minunați are clubul, iar faptul că am jucat în fața a până la 3.000 de fani în meciurile de verificare a fost ceva cu adevărat special.

Acum aștept cu nerăbdare primele meciuri pe stadionul Grünwalder și atmosfera de acolo”, a declarat fotbalistul pentru site-ul oficial al celor de la TSV 1860. Managerul general al clubului, Thomas Probst, a comentat la rândul său mutarea: „S-a integrat foarte rapid în echipă și este un atu pentru noi, atât pe teren, cât și în afara acestuia”.

ADVERTISEMENT
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu...
Digi24.ro
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane de ani

Cine este Mathew Collins. Pentru ce echipe a evoluat fiul lui Phil Collins

Mathew Collins s-a născut în 2004 în Elveția, fiind cel mai tânăr fiu al lui Phil Collins. Mama sa este elvețianca Orianne Cevey, a treia soție a muzicianului, cei doi fiind căsătoriți în perioada 1999-2006. Mijlocașul s-a format la Austria Walldorf, Hannover 96 și WSG Tirol, iar la nivel de seniori a debutat în 2024, pentru echipa secundă a clubului din Tirol. În sezonul trecut, acesta a jucat pentru Austria Salzburg, atât la prima echipă, aflată în Liga 2, cât și la formația secundă.

ADVERTISEMENT
”E o proastă la ușa mea”. Imediat, s-a declanșat ”iadul” pentru tânăra de...
Digisport.ro
”E o proastă la ușa mea”. Imediat, s-a declanșat ”iadul” pentru tânăra de 26 de ani și totul s-a schimbat

Tatăl lui Mathew, Phil Collins, are o carieră de peste 60 de ani în muzică, fiind cunoscut atât pentru activitatea solo, cât și pentru cea cu trupa Genesis. Acesta a câștigat de-a lungul timpului 8 premii Grammy, având alte 26 de nominalizări, dar și un premiu Oscar. Phil Collins a fost introdus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame, mai întâi ca membru al trupei Genesis, în 2010, iar apoi pentru cariera solo, în 2026. Fratele lui Mathew Collins, Nic, a călcat pe urmele faimosului său tată și activează ca toboșar, în timp ce sora sa Lily este actriță, fiind cunoscută în mod special pentru serialul „Emily in Paris”.

ADVERTISEMENT
Cine trebuia să fie la volanul microbuzului morții, în locul șoferului de 83...
Fanatik
Cine trebuia să fie la volanul microbuzului morții, în locul șoferului de 83 ani! Dezvăluiri noi despre accidentul în care a fost implicat lotul lui Dinamo 2. Exclusiv
Antonio Folha, nemilos după Rapid – CFR Cluj 3-1: „Nu am existat! Când...
Fanatik
Antonio Folha, nemilos după Rapid – CFR Cluj 3-1: „Nu am existat! Când joci așa, e imposibil”
Mario Camora, detalii de ultimă oră despre restanțele de la CFR Cluj: „Am...
Fanatik
Mario Camora, detalii de ultimă oră despre restanțele de la CFR Cluj: „Am avut o discuție cu patronii. Ne-au spus clar”
Tags:
Parteneri
Invitat de Banciu și Naum să comenteze Turul Franței, Călinescu l-a distrus pe...
iamsport.ro
Invitat de Banciu și Naum să comenteze Turul Franței, Călinescu l-a distrus pe Tucă în direct: 'Nu a mai existat punct de întoarcere de atunci!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!