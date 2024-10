Fiul lui Adrian Minune s-a cuplat cu o artistă care face furori în Serbia: ”Da, suntem împreună”. Totul despre povestea lor de iubire

Fiul lui Adrian Minune a cucerit-o pe una din cele mai apreciate cântărețe de muzică de petrecere de la noi, o artistă care face furori nu doar în Banat și, în general, în toată România, ci și în Serbia!

Fiul lui Adrian Minune se iubește cu o artistă care face furori în Serbia

Adrian Minune Jr. a fost surprins cu Roxana Chiriță, căci despre ea este vorba, la ziua de naștere a mamei sale, sărbătorită la munte acum câteva zile. Porumbeii au fost nedezlipiți unul de celălalt, iar tânărul și-a arătat latura protectoare având-o mai mereu în brațe pe cântăreață, în timpul fastuoasei petreceri.

ADVERTISEMENT

Imaginile apărute cu cei doi pe rețelele de socializare, despre care a vuit, deja, o mare parte a presei, nu au fost urmate, până acum, de vreo declarație publică prin care să se confirme că cei doi ar fi, într-adevăr, într-o relație.

Asta până la contactarea telefonică de către FANATIK a celor doi. Fiul lui Adrian Minune și Roxana Chiriță au confirmat, în exclusivitate pentru noi, că sunt iubiți și sunt în culmea fericirii!

ADVERTISEMENT

Relație confirmată pentru FANATIK

„Da, suntem împreună și suntem fericiți! Asta este tot ce contează!”, ne-au spus, la unison, cei doi. Căci i-am surprins împreună, fiul lui Adrian Minune fiind în vizită la , acolo de unde e partenera lui.

În dialogul purtat cu FANATIK, pe care nu îl vom reda în integralitate din motive ce țin de confidențialitate, cei doi au și glumit pe seama poveștii lor de amor. Au spus că ei sunt împreună și acum, confirmând relația, dar nu e exclus să colaboreze și pe plan muzical, lucru de care s-ar bucura cu siguranță fanii lor.

ADVERTISEMENT

Mai trebuie spus despre cei doi că există o diferență de vârstă (nu foarte mare, dar de luat în seamă) între ei. Roxana are 24 de ani, iar fiul lui Adrian Minune doar 19. Așadar, feciorul ar putea să se considere norocos având la brațul său o femeie ceva mai matură decât el.

Roxana Chiriță e una din cele mai iubite interprete de muzică de petrecere din zona Banatului, și nu numai. În urmă cu doi ani, tânăra a povestit, la Măruță, cum a reușit să dea jos 20 de kilograme într-un an.

ADVERTISEMENT

Iubita lui Minune Jr. a slăbit 20 de kg. într-un an

„Mergeam prin țară cu concertel. Mă opream la tot felul de magazine și restaurante de unde îmi luam mâncare complet nesănătoasă.

Înainte să slăbesc aveam deplină încredere în mine. Nu eram deloc complexată de felul în care ară. Am zis că trebuie să încep să mănânc și eu mai sănătos.

Și-am vrut să văd ce pățesc dacă mănânc și eu niște salate. Și după o lună, când am constatat că încep să apară primele rezultatele. Am zis că nu trebuie să renunț. În prima lună am dat jos multe kilograme. Dieta a fost una slabă în calorii. M-a ajutat enorm și sportul. Rețeta clasică!”, a relatat artista,

Roxana a mai zis că slăbitul a avut un revers al medaliei pentru ea. Când era mai grăsuță, oamenii o ascultau parcă mai entuziaști. A observat că după ce a slăbit enorm, a început să fie tratată cu superficialitate.