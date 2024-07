Fiul lui Adrian Mutu, față în față cu Cristiano Ronaldo. Reacția genială a lui Tiago când și-a întâlnit idolul: „Tati, a îmbătrânit și el”

Adrian Mutu i-a făcut cadou fiului său, Tiago, un moment pe care cu siguranță îl va ține minte toată viața. Fostul internațional al României a dezvăluit felul în care fiul lui a trăit întâlnirea cu superstarul portughez.

Adi Mutu, cadou minunat pentru fiul său

Aceștia au avut șansa de a se întâlni cu mai mulți jucători de la echipa lui Cristiano. Mutu a amintit de felul în care a reacționat fiul său în momentul în care a aflat că va avea șansa de a discuta cu idolul său.

“I-am spus doar cu două zile înainte. Știam că, după ce îi voi spune acest lucru, mă va întreba în fiecare zi când o să mergem. Am evitat această tortură mintală. În seara în care i-am spus, a făcut ochii mari și a rămas împietrit câteva secunde. M-a întrebat: ‘Chiar nu glumești?’. I-am spus: ‘Ți-am zis, dacă ești băiat cuminte, mergem’. În seara aia a pus tot felul de întrebări. I-am spus: ‘Să fii respectuos, să îl întrebi ce ai vrea tu să îl întrebi’.

Când am ajuns acolo, nu era doar Cristiano pentru el. El știe toți jucătorii de la echipele importante. Până să vină Ronaldo, l-a văzut deja pe Laporte, pe Mané, pe Brozovic. El alerga deja prin tot hotelul. Eu nu știam. Îmi venea să mă fac mic. Am fost și eu în locul fotbaliștilor, când e ‘too much’, e ‘too much’. Am zis că e băiatul meu cel mai mic și nu e vorba despre mine. Eram într-o postură incomodă”, a explicat fostul atacant al naționalei României.

Care a fost reacția lui Tiago în momentul în care l-a văzut pe Cristiano Ronaldo

Momentul în care Cristiano și-a făcut apariția a fost unul cu adevărat special pentru fiul lui Adi Mutu. Tiago a uitat tot ce a discutat înainte cu tatăl său și a rămas surprins de faptul că superstarul portughez îi știa numele. Mutu a declarat:

“În momentul când a apărut Cristiano, el a fugit de lângă mine direct. ‘Ce faci, Ronaldo?’, i-a zis. Eu i-am zis să îi spună Cristiano, Cris. Dacă ar veni la mine cineva și ar zice: ‘Ce faci, Mutu?’… Imediat s-a dus. El aștepta. A sărit. Eu i l-am prezentat înainte pe copilul meu. ‘Îl cheamă Tiago, ești idolul lui’.

Au vorbit ei în engleză, bineînțeles că a uitat ce întrebări voia să pună. Am vorbit și eu. A semnat un tricou pentru Tiago. A luat niște stegulețe pentru prietenii lui. A fost un moment puțin incomod. I-am zis lui Tiago să îl întrebe ce voia și el a zis: ‘Dai gol diseară?’ El a răspuns: ‘Da. Sigur dau gol.’ Cam asta a fost, după l-am lăsat.

Am o fotografie cu el cu gura căscată. El acolo s-a comportat foarte bine. El e un băiat cu o independență aparte. Se descurcă de mic. Vorbește două limbi străine fluent. Eu mereu i-am spus că trebuie să aibă personalitate. În alea 10-12 minute s-a comportat foarte bine”, a mai spus Adi Mutu.

“Tati, a îmbătrânit și Ronaldo”

Cu siguranță Tiago va ține minte toată viața faptul că a avut ocazia de a sta lângă Cristiano. Adi Mutu a precizat că fiul său a fost cu adevărat marcat de acest eveniment și cu greu a ieșit din acea stare de adrenalină. În plus, antrenorul a povestit un moment amuzant din timpul meciului Al Nassr – Al Hilal.

“Entuziasmul a continuat. Îmi punea tot felul de întrebări în timp ce mâncam. Voia să ne vedem cu el încă o dată. Ne-am dus și ne-am plimbat ca să eliminăm puțin adrenalina. A fost o fază în timpul meciului în care Ronaldo a pierdut mingea în fața unui fundaș de la Al Hilal. El se întoarce la mine și îmi spune: ‘Tati, a îmbătrânit și Ronaldo. Nu mai e atât de rapid ca pe YouTube'”, a precizat Adi Mutu în podcastul .