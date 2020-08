Fiul lui Bon Jovi a fost infectat cu noul coronavirus! Cum se simte acum: „Nu este de glumă”

Pandemia de coronavirus l-a ținut departe de publicul pe care îl încântă de-o viață cu hiturile sale și, de parcă acest necaz nu ar fi fost de ajuns, i-a pus în pericol întreaga familie. Bon Jovi, căci despre el este vorba, a trecut printr-un adevărat coșmar din clipa în care a aflat că fiul său se numără printre milioanele de persoane infectate cu acest agent patogen.

Din fericire, în cazul lui Jacob boala nu s-a manifestat violent, astfel că tânărul de 18 ani a avut parte doar de ușoare dureri abdominale care s-au ameliorat în câteva zile. Dezvăluirea a fost făcută chiar de starul rock, într-un interviu acordat recent.

Nu i-a uitat, însă, nici pe colegii de trupă, mai ales că aceștia s-au confruntat cu simptome severe de-a lungul perioadei de convalescență. Totodată, Jon și-a îndemnat fanii să poarte masca de protecție și să respecte în continuare toate măsurile sanitare, pentru că „nu este de glumă cu COVID-19”.

Fiul lui Bon Jovi a fost infectat cu noul coronavirus. Cum se simt colegii de trupă

„La Jacob a fost ușor. A fost chiar la începutul bolii. A avut un tip de infecție care afectează zona intestinală. David și Everett (n.r. David Bryan și Everett Bradley, colegii săi de trupă) au întâmpinat unele complicații, dar acum se simt bine și abia așteaptă ziua în care vom urca din nou pe scenă”, a declarat Jon în presa de peste ocean.

„Am văzut mulți cunoscuți care și-au pierdut viața. Nu este de glumă cu asta. Purtați masca. Faceți ceea ce trebuie pentru că este cât se poate de real. Sper să ne revedem cât mai curând posibil. Până atunci, aveți grijă de voi”, le-a transmis acesta fanilor din întreaga lume.

Cu ajutorul fanilor, a compus o piesă despre pandemie

Chiar dacă a fost nevoit să amâne concertele programate până la sfârșitul anului, Bon Jovi nu poate sta departe de muzică. Starul rock a intrat în studioul de înregistrări pentru a compune o melodie dedicată vremurilor tulburi pe care le trăim.

Intitulată sugestiv „Do what you can (n.r. Fă ce poți)”, aceasta ne îndeamnă să nu cădem pradă deznădejdii, ci dimpotrivă, să păstrăm aprinsă flacăra speranței în vremuri mai bune. Totodată, Jon și-a provocat fanii să vorbească deschis despre modul în care au fost afectați de criza COVID, precum și de măsurile impuse de autorități pentru a stopa răspândirea acestei boli.

Piesa a fost lansată pe 22 aprilie, în timpul concertului umanitar online Jersey 4 Jersey, care a reunit alte câteva zeci de artiști și trupe de legendă. Din recitalul lui Bon Jovi nu a lipsit nici „Livin’ on a Prayer’”, cântec care „amintește de vremuri mai fericite”.

„Am scris o piesă despre situaţia în care ne aflăm, aşa că o voi cânta în întregime pentru prima dată. Şi apoi, desigur, va trebui să cânt ‘Livin’ on a Prayer’, pentru că este o melodie atât de importantă pentru atâţia oameni şi ne aminteşte de vremuri mai fericite”, spunea artistul înaintea marelui eveniment.

