„Fiul lui Călin Georgescu a câştigat Balonul de Aur”. Cum au reacţionat românii la postarea virală făcută cu AI-ul pe social media

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În timp ce microbişti din întreaga lume îl celebrau pe noul „Balon de Aur”, premiat la Londra, susţinătorii lui Călin Georgescu luau cu asalt Curtea de Apel din Bucureşti, în speranţa că fostul candidat la prezidenţiale va fi eliberat din arestul central. Un internaut a avut inspiraţia să lege cele două evenimente şi să creeze un videoclip care a devenit viral.

Sute de utilizatori au crezut că ştirea este adevărată

Nu e Harry Kane, e Pavel Georgescu. Un utilizator de TikTok a realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale o fotografie în care fiul lui Călin Georgescu apare ţinând în mâini trofeul „Balonului de Aur”, în timp ce tatăl său îl priveşte admirativ din spate, aplaudându-l. „Fiul lui Călin Georgescu a câştigat Balonul de Aur”, a scris acesta drept explicaţie foto, iar ca notă suplimentară a adăugat: „Lasă şi tu un like sau o inimioară dacă te bucuri pentru fiul domnului Călin Georgescu”.

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Deşi postată ca o glumă, unii fani ai lui Georgescu au fost prea orbiţi de susţinerea pentru acesta şi nu au mai făcut deosebirea dintre ficţiune şi realitate, comentând ca şi când Pavel Georgescu ar fi . „Stimă şi respect. Bravo, felicitări, bunul Dumnezeu să vă aibă în paza lui cu sănătate putere. Să treceţi cu bine peste aceste dosare inventate politic. Doamne Ajută-ne Doamne”, este unul dintre sutele de mesaje, în timp ce alţi internauţi au fost mai laconici, dar la fel de încântaţi de „performanţa” fiului lui Călin Georgescu: „Bravo copil frumos şi mândru!”, „Dumnezeu să te binecuvânteze”, „Felicitări copil minunat!” sau „Felicitări, Doamne Ajută, succes!”.

„Doar e fiul lui Mesia, deci se poate”

Un alt utilizator a fost chiar indignat că ştirea nu a fost prezentată şi de televiziuni. „Felicitări, nemernicii de la tv nu arată niciodată așa ceva”, a scris acesta. Au existat şi reacţii ironice la această postare, care au stârnit amuzamentul. „Nu degeaba s-a antrenat toată viaţa la hochei”, „Doar e fiul lui Mesia, deci se poate” sau „Aş râde dacă n-ar fi de plâns” sunt câteva dintre comentarii. Pe de altă parte, uimit de gradul de credibilitate al acestei postări, un alt utilizator a scris: „Bunica mea chiar a crezut că e real”.

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Fiul lui Călin Georgescu a „câştigat” şi campionatul mondial de şah

Încurajat de succesul acestei postări, a recidivat şi a postat joi dimineaţă o nouă fotografie făcută cu AI-ul, în care fiul lui Călin Georgescu joacă şah împotriva lui Garry Kasparov. „Pavel Stratan Georgescu fiul lui Călin Georgescu a câştigat campionatul mondial de şah în faţa rusului Garry Kasparov. Televiziunile nu spun nimic, lasă un like şi un comentariu dacă şi tu te bucuri pentru Pavel, fiul lui Călin Georgescu”. Şi aici au fost reacţii spumoase, precum „Să nu uităm cate bucurii ne-a adus şi la tenis Andrei Pavel Georgescu, fiul preşedintelui nostru”.