Fiul lui Cătălin Crișan s-a lansat în muzică și vrea să își întreacă tatăl! Artistul a lipsit de la eveniment

Raris Crișan, fiul celebrului interpret Cătălin Crișan, în vârstă de 19 ani, a lansat sâmbătă, 10 decembrie 2022, prima lui melodie ”I Used To Fall In Love”. Piesa, de pe primul său album, promite să aducă un suflu proaspăt în muzică prin intermediul stilului pe care-l abordează, dar și prin vocea cu un timbru inconfundabil.

Fiul lui Cătălin Crișan s-a lansat în muzică cu o piesă fresh

În premieră pentru FANATIK, Raris Crișan ne-a oferit declarații inedite despre relația cu familia lui. De asemenea, și despre fiul ei, care animat de o motivație foarte puternică, are energia necesară pentru a rupe orice barieră a începutului de drum.

”Sunt foarte fericită că Raris are un proiect atât de ambițios și este foarte determinat să aducă un suflu nou în muzica de gen. La vârsta lui, motivația este foarte puternică și generează acea energie care poate rupe orice bariere.

L-am susținut în acest proiect și emoțional și financiar pentru că și eu cred în visul lui. Așa voi face și pentru Daria, atunci când va avea nevoie”, a precizat în exclusivitate Lucia Bubulac.

Raris Crișan: ”Tatăl meu, Cătălin Crișan, este de peste 30 de ani un nume”

”Mi-a plăcut să cânt de când eram mic. Am în palmares multe premii câștigate la concursurile de muzică la care am participat în perioada 6-10 ani. Un trofeu reprezentativ este `Mamaia Copiilor`, în 2012, unde împreună cu sora mea, Daria, am luat locul al II-lea la Secțiunea Creație și Finala `Next Star` din 2010.

A urmat o pauză mare, pentru că vocea mea a intrat în schimbare, așa cum li se întâmplă băieților, iar de câțiva ani am început să compun, fiind ajutat de faptul că știu să cânt la pian și la chitară.

La mine în familie se cântă, deci poate moștenesc genele de la părinții mei. Tatăl meu, Cătălin Crișan este de peste 30 de ani un nume care se bucură de simpatia și aprecierea publicului, iar mama, deși este medic, a compus niște melodii care nu au trecut neobservate”, a spus Raris Crișan pentru FANATIK.

Fiul lui Cătălin Crișan, compoziție în dormitor

Prima lui piesă, ”I Used To Fall In Love”, este compusă chiar în propriul dormitor, în doar 30 de minute. Inspirație divină sau talent cultivat, Raris a simțit că mesajul este unul profund, conștientizând că abia după ce pierdem, o iubire sau orice, prețuim cu adevărat ce am avut.

”Piesa are o istorie relativ scurtă și simplă. Am compus-o în 30 de minute, pentru că inspirația a venit repede, parcă de undeva, nu știu de unde, direct cu versuri, pe care, ulterior le-am modificat foarte puțin. Totul s-a întâmplat în dormitor, unde am un mic studio.

Producția muzicală aparține unui prieten talentat, Denis Gavrilescu (EagleClouds), iar Mix-Master-ul a fost realizat de Madălin Roșioru (MADS). Mesajul piesei se referă la faptul că abia după ce pierdem ceva, o iubire sau orice, ajungem să prețuim ce am avut” a mai dezvăluit fiul lui Cătălin Crișan.

”Totul s-a realizat cu un buget minim”

La realizarea piesei i-au fost alături mama, Lucia Bubulac, dar și sora, Daria Crișan care l-a ajutat pe partea video. Filmările au durat două zile, el fiind atât regizor, dar și actor în propriul videoclip.

”Videoclipul a fost gândit în mare parte de mine, dar nu putea ajunge în starea lui actuală fără ajutorul Dariei, sora mea și a prietenului meu, Augustin Kremser. Am inserat imagini alb-negru care reflectă trecutul care alternează cu prezentul, pentru că și în viața reală avem momente în care trecutul ne trimite flash-uri pe care nu le putem uita.

S-a filmat în două zile. A fost o experiență inedită, mai ales că eram implicat din posturi diferite. Totul s-a realizat cu un buget minim și cu ajutorul unor parteneri cărora le mulțumesc, Pro-Bio si Apa Keia”, a completat Raris.

De ce nu s-a numărat Cătălin Crișan printre invitații de la evenimentul de lansare

Urcată pe Youtube în ziua petrecerii, piesa se bucură de un real succes, la fel cu a fost și evenimentul organizat pentru marea lansare în lumea muzicii a fiului celebrului cântăreț Cătălin Crișan.

”M-am gândit să punctez momentul lansării videoclipului pe youtube, cu o petrecere care s-a desfășurat exact pe 10 decembrie. Au fost prezenți mulți prieteni din lumea artistică și toți cei care au fost implicați în acest proiect.

Urmează să lansez urmatoarea piesa de pe album, anul viitor, în primăvară. De asemenea, intenționez să încep să creez un content cât mai ambițios și cât mai nou, atât național cât și internațional”, a mai punctat fiul Luciei Bubulac.

Ce o ține pe fiica lui Cătălin Crișan departe de muzică

Revenind la Lucia Bubulac, mama lui Raris, dar și a Dariei, aceasta susține că și fiica va reveni în muzică, însă, momentan, ultimul an de facultate la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” îi ocupă foarte mult timp și nu poate face performanță așa cum și-ar dori pe ambele planuri. Dar, promite o revenire în forță anul viitor, atât cu fratele ei, cât și solo.

”Daria este în ultimul an la UNATC, an greu, cu licență și cu un spectacol de musical `HeartBeat`, care va avea premiera în curând, pe 17 decembrie.

Anul viitor se va alătura lui Raris pentru că au un proiect muzical împreună. Oricum, pe unele melodii deja compuse este și vocea Dariei. Rămâneți aproape și veți afla”, a spus în încheiere fosta soție a lui Cătălin Crișan.