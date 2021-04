Fiul lui Cosmin Olăroiu, pierderi uriașe în afaceri. Ce decizie a luat antrenorul

Fiul lui Cosmin Olăroiu a înregistrat pierderi uriașe în afacerile pe care tatăl său i le-a lăsat în administrare și din această cauză a fost îndepărtat de aceste bussines-uri.

Fost campion în China cu Jiangsu Suning, tehnicianul a investit anul trecut 20.000.000 de euro într-un complex de locuințe din Mamaia, care a fost construit în locul hotelului Mamaia.

La acel moment, Olăroiu spunea că afacerea este în totalitate a fiului său, Antonio Daniel Olăroiu, cel care se va ocupa de tot ce este legat de acest proeict.

Pierderi exorbitante în afaceri pentru fiul lui Cosmin Olăroiu

Conform site-ului replicaonline.ro, fiul lui Cosmin Olăroiu a înregistrat pierderi enorme în afacerile pe care le gestionează. Conform sursei citate, cifra de afaceri în 2019 la societatea First Mamaia Residence SRL, care gesionează și complexul de locuințe din Mamaia, a fost 0, iar datoriile ajungeau la aproximativ 60 de milioane de lei.

Acționarii societății First Mamaia Residence SRL sunt fiul antrenorului, Antonio Daniel, și iubita lui Roxana Tănase, însă lucrurile nu merg deloc bine, iar datoriile au ajuns la o sumă impresionantă.

Băiatul lui Olăroiu a fost, până de curând, și administratorul altei societăți, Steda Residence, ce are ca domeniu de activitate construcțiile. Numai că, antrenorul a decis să-l revoce pe fiul său din funcția de administrator și să-i ia puterile de decizie. Și această societatea a ajuns, în 2019, la 38.909.441 lei datorii.

Olăroiu, sume impresionante câștigate în străinătate

Cosmin Olăroiu construiește în București un complex rezidențial format din 7 blocuri, pe locul fostei fabrici Izolatorul. Mai are afaceri în domeniul energiei, și-a deschis un business cu produse bio pe care le obține în ferma pe care și-a construit-o pe malul lacului Snagov, unde are și o reședință la standarde ”euro-asiatice”, și în care a investit în jurul a 3 milioane de euro. De asemenea, are acțiuni la un cunoscut lanț de restaurante din Capitală, unde este asociat cu Gino Iorgulescu.

Fostul antrenor al echipei Jiangsu Suning, Cosmin Olăroiu, a vorbit despre banii câștigați din fotbal și a recunoscut că s-a îmbogățit de contractele și performanțele pe care le-a reușit în afara țării, iar o parte din aceștia a decis să-i investească în România.

Pentru uriașele rezultate obținute în cei 13 ani de când a plecat de-acasă, Cosmin Olăroiu a fost răsplătit regește, adunând o „comoară” de peste 60 de milioane de euro numai din salarii, fără să punem aici bonusurile colosale încasate de la șeicii arabi sau de la patronii chinezi.

