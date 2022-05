Fiul lui Dan Capatos, pentru prima dată la televizor. Andrei este campion la tenis: „Am câștigat mai multe turnee”

Băiatul lui Dan Capatos are 12 ani, iar jurnalistul a încercat să-l țină departe de lumea mondenă. Andrei este campion la tenis și se antrenează în fiecare zi. În trecut, el a jucat fotbal, însă acest sport nu l-a atras.

Fiul lui Dan Capatos, prima apariție la televizor. Andrei este campion la tenis

Andrei, băiatul lui Dan Capatos, are 12 ani și este campion la tenis. El este înscris la Dinamo, , și se află pe locul 52 în topul FRT (Federația Română de Tenis).

ADVERTISEMENT

În trecut, Andrei a jucat fotbal, din dorința prezentatorului de televiziune, însă spune că acest sport nu este pentru el, fiind mult prea violent.

Chiar dacă afirmă că mama lui îl susține mai mult în tenis, recunoaște că și chiar îl ajută să se antreneze.

ADVERTISEMENT

„Am câștigat mai multe turnee”

Fiul lui Dan Capatos a apărut pentru prima dată la televizor. Andrei a acordat un interviu pentru emisiunea Showbiz Report, difuzată pe Antena Stars, unde a vorbit despre pasiunea lui.

„Facem totul cu pasiune, în fiecare zi o oră și jumătate, cu tot cu pregătire fizică, trei ore. Mai avem timp și de școală și chiar avem rezultate foarte bune.

ADVERTISEMENT

Eu mă aflu pe locul 52, la 12 ani. Am câștigat mai multe turnee. Am în jur de 15 cupe în FRT. Mai am medalii și la amatori, dar cele mai importante sunt din FRT.

Mama mă susține cel mai mult. Fotbalul nu era pentru mine, era dur. Tenisul este elegant, nu este cu bătaie, cu lovituri. La fotbal m-a dus tata. Mă susține și tata în tenis, dar el vrea mai mult fotbal. Încă mai speră”, a spus băiatul lui Dan Capatos pentru .

ADVERTISEMENT

Totodată, Andrei a dezvăluit că el și colegii lui încearcă, pe cât posibil, să evite alimentele nesănătoase și a a povestit cum arată o zi obișnuită din viața sa.

ADVERTISEMENT

„Încercăm să evităm prăjelile. Dimineața am antrenament de la 9 la 10:30, pe urmă am școală 5-6 ore, iar apoi meditații sau pregătire fizică.

Școala este pe primul loc și după aia tenisul. Mama și tata sunt acolo la fiecare meci. M-am antrenat cu tata, dă foarte bine”, a povestit Andrei.