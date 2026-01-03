Sport

Fiul lui Dan Șucu, în cantonamentul din Antalya! Pe cine a lăsat Rapid acasă

Rapid a anunțat lotul care se va deplasa în Antalya pentru pregătirea de iarnă. Andrei Șucu, fiul patronului, este prezent pe listă și va merge în Turcia. Cine lipsește
Ciprian Păvăleanu
03.01.2026 | 15:45
Fiul lui Dan Sucu in cantonamentul din Antalya Pe cine a lasat Rapid acasa
ULTIMA ORĂ
Andrei Șucu face parte din lotul ce va merge în cantonamentul din Antalya. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Rapid este gata de zborul spre Antalya, acolo unde elevii lui Costel Gâlcă vor efectua pregătirea de iarnă pentru a doua parte a sezonului. 28 de fotbaliști vor merge în Turcia, iar Andrei Șucu, fiul de doar 17 ani al patronului Dan Șucu, se află printre ei.

Andrei Șucu merge în Antalya! Pe cine a lăsat Rapid acasă

Rapid a avut rezultate foarte bune în prima jumătate a sezonului și era la mâna ei pentru a termina anul pe prima poziție, însă criza de formă din finalul anului 2025 a făcut ca giuleștenii să fie devansați în ultima etapă de Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Rapid merge în Antalya pentru a pregăti restul sezonului și vrea să se întoarcă în forță pentru a se putea lupta la titlul de campioană. După un antrenament efectuat la Ștefănești, Rapid a anunțat pe Facebook că este gata de zbor și a postat lotul care va merge în Turcia.

Deși încă nu a debutat în acest sezon, tânărul Andrei Șucu face parte din cei 28 de jucători ce vor pleca în cantonament, iar absenții sunt Kader Keita, accidentat în ultima partidă din 2025, Franz Stolz și Antoine Baroan, ambii antrenându-se separat.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

Cum arată lotul cu care Costel Gâlcă va merge în cantonament

Costel Gâlcă a ales să ia cu el în Antalya 28 de fotbaliști, dintre care trei portari, zece fundași, opt mijlocași și șapte atacanți. Lotul arată în felul următor:

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
  • Portari: Marian Aioani, Adrian Birciu, Ianis Maghiar 
  • Fundași: Leo Bolgado, Robert Bădescu, Andrei Borza, Christopher Braun, Denis Ciobotariu, Cristian Ignat, Lars Kramer, Cristian Manea, Răzvan Onea, Alexandru Pașcanu
  • Mijlocași: Sebastian Banu, Tobias Christensen, Gabriel Gheorghe, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Jakub Hromada, Andrei Șucu, Cătălin Vulturar
  • Atacanți: Alexandru Dobre, Drilong Hazrollaj, Timotej Jambor, Elvir Koljic, Claudiu Micovschi, Claudiu Petrila, Rareș Pop

Franz Stolz pleacă de la Rapid în această iarnă

Portarul austriac nu va mai rămâne în Giulești și se va întoarce în Italia cu șase luni mai devreme, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. Goalkeeperul a fost adus sub formă de împrumut, însă nu a reușit să se impună în fața lui Marian Aioani în acest sezon, așa că se va întoarce înapoi la Genoa.

ADVERTISEMENT

Nici Antoine Baroan nu mai intră în calculele clubului. Conducerea s-a arătat extrem de nemulțumită de performanțele sale, iar actele de indisciplină au fost cireașa de pe tort. Francezul nu va mai continua la Rapid.

Moment comemorativ la meciurile din Serie A! Minut de reculegere după tragedia de...
Fanatik
Moment comemorativ la meciurile din Serie A! Minut de reculegere după tragedia de la Crans-Montana
Iga Swiatek, replică dură după „Bătălia sexelor”: „Doar un show care a atras...
Fanatik
Iga Swiatek, replică dură după „Bătălia sexelor”: „Doar un show care a atras multă atenție”
Bogdan Andone, pus pe glume la plecarea lui FC Argeș în Antalya: ”Dani...
Fanatik
Bogdan Andone, pus pe glume la plecarea lui FC Argeș în Antalya: ”Dani Coman vrea să mă dea afară”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mitică Dragomir a răbufnit: 'Ce război să aibă el cu mine?! Dacă nu...
iamsport.ro
Mitică Dragomir a răbufnit: 'Ce război să aibă el cu mine?! Dacă nu înțelege, degeaba are doctoratul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!