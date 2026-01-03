Fiul lui Dan Șucu, în cantonamentul din Antalya! Pe cine a lăsat Rapid acasă

ADVERTISEMENT

Rapid este gata de zborul spre Antalya, acolo unde elevii lui Costel Gâlcă vor efectua pregătirea de iarnă pentru a doua parte a sezonului. 28 de fotbaliști vor merge în Turcia, iar Andrei Șucu, fiul de doar 17 ani al patronului Dan Șucu, se află printre ei.

Andrei Șucu merge în Antalya! Pe cine a lăsat Rapid acasă

Rapid a avut rezultate foarte bune în prima jumătate a sezonului și era la mâna ei pentru a termina anul pe prima poziție, însă criza de formă din finalul anului 2025 a făcut ca giuleștenii să fie devansați în ultima etapă de Universitatea Craiova.

Rapid merge în Antalya pentru a pregăti restul sezonului și vrea să se întoarcă în forță pentru a se putea lupta la titlul de campioană. După un antrenament efectuat la Ștefănești, Rapid a anunțat pe Facebook că este gata de zbor și a postat lotul care va merge în Turcia.

iar absenții sunt Kader Keita, accidentat în ultima partidă din 2025, Franz Stolz și Antoine Baroan, ambii antrenându-se separat.

Cum arată lotul cu care Costel Gâlcă va merge în cantonament

Costel Gâlcă a ales să ia cu el în Antalya 28 de fotbaliști, dintre care trei portari, zece fundași, opt mijlocași și șapte atacanți. Lotul arată în felul următor:

Portari: Marian Aioani, Adrian Birciu, Ianis Maghiar

Fundași: Leo Bolgado, Robert Bădescu, Andrei Borza, Christopher Braun, Denis Ciobotariu, Cristian Ignat, Lars Kramer, Cristian Manea, Răzvan Onea, Alexandru Pașcanu

Mijlocași: Sebastian Banu, Tobias Christensen, Gabriel Gheorghe, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Jakub Hromada, Andrei Șucu, Cătălin Vulturar

Atacanți: Alexandru Dobre, Drilong Hazrollaj, Timotej Jambor, Elvir Koljic, Claudiu Micovschi, Claudiu Petrila, Rareș Pop

Franz Stolz pleacă de la Rapid în această iarnă

cu șase luni mai devreme, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. Goalkeeperul a fost adus sub formă de împrumut, însă nu a reușit să se impună în fața lui Marian Aioani în acest sezon, așa că se va întoarce înapoi la Genoa.

Nici Antoine Baroan nu mai intră în calculele clubului. Conducerea s-a arătat extrem de nemulțumită de performanțele sale, iar actele de indisciplină au fost cireașa de pe tort. Francezul nu va mai continua la Rapid.