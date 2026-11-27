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Dan Matei Șucu, fiul cel mare al patronului de la Rapid, Dan Șucu, îi calcă pe urme tatălui său în lumea afacerilor. Acesta a achiziționat un teren de aproximativ 3,5 hectare în Capitală, unde urmează să dezvolte un ansamblu rezidențial a cărui valoare este estimată la nu mai puțin de 250 de milioane de euro.

Fiul cel mare al lui Dan Șucu, proiect imobiliar de 250 de milioane de euro în București

Familia Șucu își extinde afacerile pe piața imobiliară din România. Dan Matei Șucu a pus mâna pe un teren situat în zona Vergului, în sectorul 2 al Capitalei, pe care intenționează să construiască aproximativ 1200 de apartamente. Conform , terenul, care măsoară exact 35.644 de metri pătrați, fusese scos la vânzare de OMV Petrom încă din anul 2020. Tranzacția a fost confirmată chiar de către patronul Rapidului, Dan Șucu.

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susține că fiul lui Dan Șucu vrea să construiască zece blocuri cu câte 14 etaje. Viitorii proprietari vor avea la dispoziție aproximativ 1500 de locuri de parcare, dar și numeroase spații comerciale.

Mai mult decât atât, apartamentele vor fi livrate cu bucătăriile complet Proiectul se află în etapa de autorizare, iar lucrările ar putea demara la finalul anului 2028. Primele apartamente ar urma să fie livrate în 2030.

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„Am căutat un teren de această dimensiune în interiorul oraşului pentru a veni cu un proiect care să schimbe şi să pună cu adevărat în valoare zona din care face parte. Proiectul este gândit ca un cartier, cu servicii şi locuri de parcare suficiente, nu doar blocuri de locuinţe”, a declarat Dan Matei Şucu, conform Ziarul Financiar.

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Dan Matei Șucu a intrat în afaceri după ce a renunțat la fotbal

Dan Matei Șucu a cochetat în trecut cu fotbalul, fiind chiar căpitanul unei echipe de juniori a Rapidului. Fiul finanțatorului din Giulești și de la Genoa a iar ulterior a intrat în lumea afacerilor alături de tatăl său. Dan Matei Șucu este deja implicat în dezvoltarea altor proiecte imobiliare, printre care The Level Apartments și Infinity Nord. Ansamblul din zona Vergului reprezintă însă primul proiect pe care acesta îl dezvoltă de la zero.

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Odată cu această nouă afacere, portofoliul de proiecte rezidențiale în care este implicată familia Șucu ajunge la aproximativ 3400 de locuințe. Acționarul majoritar al Rapidului și familia sa își consolidează astfel poziția pe piața imobiliară din București.