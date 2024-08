Răzvan Lupu l-a urmat pe tatăl său la CS FC Dinamo București și a devenit secundul rapidistului Mihai Iosif. Legenda din Ștefan cel Mare a spus ce planuri de viitor are fiul său, dar și ce sfaturi i-a dat în carieră.

Fiul lui Dănuț Lupu se pregătește să devină antrenor! E “instruit” de un rapidist: “Prea multă școală pentru ce?!”

din staff-ul lui Mihai Iosif la CS FC Dinamo București. Răzvan și-a dorit din tot sufletul să devină antrenor, chiar dacă tatăl lui nu este de acord cu meseria aleasă de el.

Dănuț Lupu a spus la FANATIK SUPERLIGA de ce nu și-a dorit ca fiul său să devină antrenor. Emisiunea este live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Băiatul meu a făcut cununia religioasă în urmă cu două săptămâni. Îmi doresc să fie sănătos și să reușească în meseria asta de antrenor, dacă tot s-a apucat de ea. Eu mi-aș fi dorit să nu se facă antrenor, el și-a dorit asta, el s-a dus la școală.

Eu nu pot să înțeleg, să faci școală 10 ani să îți iei licența PRO. Trebuie să îți iei carnet de antrenor, după stai doi ani, între C și B trebuie să stai un an, între B și A trebuie să stai iar un an și între A și PRO mai stai încă un an.

Trei ani îi pierzi doar că trebuie să stai. Mi se pare prea multă școală pentru ce?! Eu cunosc cel puțin 25 de foști jucători care au licența PRO și nu îi bagă nimeni în seamă. Trebuie să plătești pentru școala asta, licența PRO e 10.000 de euro”, a spus Dănuț Lupu.

„A fost atât de supărat când nu m-au primit la CS Dinamo”

„Mai este o problemă, dai atâția bani și vrei să faci o meserie în care ești al nimănui în România. Mâine te dă afară dacă vrea. Mai avem niște conducători, patroni care sunt doctori, antrenori și impresari, atunci de ce să te mai chinui atât?

. Știi cât sunt ca el și nu spun? Sunt antrenori care nu au sânge în instalație să spună. În fotbalul românesc pe antrenorii de copii îi interesează să treacă luna și să ia salariul.

În ultimii trei ani de zile m-am ocupat de două cluburi în care am văzut atâția antrenori, sunt antrenori pe care nu îi interesează. Cea mai mare problemă din fotbalul românesc nu sunt copiii, sunt antrenorii.

A fost și la CS Dinamo, iar acum e secund la domnul Badea. Îi place, e dorința lui, eu l-am sfătuit. Problema lui e că pune prea mult suflet. Când nu m-au primit la CS, o lună de zile a fost atât de supărat, nu am văzut așa ceva.

I-am zis să învețe, ca antrenor ești aici astăzi, iar mâine te dau afară și mergi la o altă echipă. E o meserie, nu mai pune la suflet. Nu poți să te legi de o echipă toată viața ta. Acum a mai crescut, a mai trecut timpul peste el”, a mai spus Lupu.

Fiul lui Danut Lupu S-A CASATORIT si SE PREGATESTE sa devina ANTRENOR