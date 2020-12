Fiul lui Diego Maradona amenință cu justiția: “Cel responsabil pentru moartea lui o să plătească!”

Fiul lui Diego Maradona amenință cu justiția în cazul morții tatălui său, declarând că cel responsabil va plăti. Maradona Jr. are de gând să pornească un proces ca parte vătămată.

Din cauza infecției cu COVID-19, Maradona Jr. nu s-a putut implica direct, însă chiar și de pe patul de spital acesta a rămas conectat la situația familiei sale.

Justiţia din Argentina a deschis o anchetă, săptămâna trecută, pentru a determina dacă a existat neglijenţă în cazul decesului lui Diego Maradona.

“Cum am fost în spital în acest zile, am urmărit foarte puțin lucrurile. Am avut atașată o mască pentru a putea respira. Dar există o investigație și, împreună cu frații și surorile mele, vom merge la proces va parte vătămată.

Dacă a existat neglijență și dacă cineva este responsabil de moartea tatăl lui, vor plăti pentru asta”, a declarat Maradona Jr pentru presa din Italia, după ce s-a recuperat în spital de COVID-19.

“Ancheta a fost deschisă deoarece este vorba despre o persoană care a murit acasă şi nimeni nu a semnat un certificat de deces. Asta nu înseamnă că există suspiciuni de nereguli”, a declarat pentru AFP o sursă judiciară.

Maradona Jr. depre relația cu Diego: “A fost dificil să construim o relație dar am reușit”

“Ceea ce mă ajută să mă simt mai bine este că am fost fericit de-a lungul anilor cu tatăl meu, am vorbit despre fotbal, am văzut Napoli, am comentat despre Argentina, am mers la stadion împreună.

Să văd un meci al lui Napoli cu el, să îl aud cum strigă în dialect napolitan la un gol era un lucru minunat. Când ne-am mai apropiat, mi-a spus un lucru: Era irelevant să ne gândim la trecut.

Și-a cerut iertare de multe ori, dar relația noastră era mereu orientată către viitor. I-am cerut sfatul, l-am sunat, mi-a oferit explicații. A fost dificil să construim o relație frumoasă într-un timp atât de scurt, dar am reușit”, a adăugat Maradona Jr, despre relația cu tatăl său.

