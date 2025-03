Fiul lui Dinu Gheorghe dă lovitura în afaceri! Aduce în România sute de milioane de euro tocmai din India

Robert Niță l-a avut ca invitat în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST pe Dinu Gheorghe Jr. Cu acest prilej, l-a chestionat în legătură cu rolul acestuia în Camera de Comerț a Indiei în România. Mai mult, fiul fostului președinte al Rapidului a dezvăluit și una dintre afacerile sale personale.

Dinu Gheorghe Jr., despre investitorii din India: „Au buzunare largi și know-how la nivel mondial”

„Mi-a fost propusă funcția chiar de Camera de Comerț a Indiei, pentru că ei își doresc foarte mult să dezvolte relațiile bilaterale”, și-a început Dinu Gheorghe Jr. discursul.

ADVERTISEMENT

„Categoric ar fi o piața de desfacere foarte bună pentru România. Și noi am putea să le oferim lor oportunități de investiție. Noi suntem legați la piața europeană, nu mai avem nici Schengen acum, adică suntem integrați în Schengen. Și putem atrage și noi investiții, avem nevoie de ele în zona de energie, în petrochimie. Sunt foarte multe zone din România care au nevoie de investitori, iar aceștia ar putea fi din India. Au buzunare largi, au companii cu know-how (n.r. – cunoștințe) la nivel global și este o piață care trebuie explorată.

Este la început, din păcate. Am putea face mult mai mult pe relația cu astfel de țări. Dar cred că, ușor-ușor, România va crește. Și are un potențial de creștere foarte mare. Important este să avem liniște la nivel politic. Să avem o conducere așezată și care să fie focusată pe a aduce investitori în România, pe a deschide ușile, pe a atrage bani. Ca noi să devenim un jucător regional relevant pe zona asta de business.

ADVERTISEMENT

Comerțul este important. Ar trebui să avem un obiectiv de ce investiții străine directe atragem an de an. România trebuie să trăiască, să se ridice puțin. Parcă avem picioarele de lut. Avem potențial foarte mare, dar, parcă, niciodată nu reușim să ni-l atingem”, a continuat invitatul.

Strategia de țară propusă de Dinu Gheorghe Jr. și cum ar putea India să ne ajute: „Momentan nu prea existăm”

Dinu Gheorghe Jr. a prezentat apoi întrebările-cheie pentru o dezvoltare economică durabilă a României. Și, totodată, riscurile ca țara noastră să fie devansată într-o competiție pentru fonduri de unele dintre țările partenere din Uniunea Europeană.

ADVERTISEMENT

„Cum vrem să fie România în 10 ani? Ca să fie așa, ce trebuie să facem? Care sunt cele mai 10 decizii pe care trebuie să le ia țara asta pentru ca, peste 10 ani, să ne atingem potențialul? Și una dintre ele este reprezentată și de aceste Camere de Comerț și aceste relații bilaterale, care trebuie construite. Noi, momentan, pentru India nu prea existăm. Schimburile între țări sunt până în 100 de milioane de dolari. Având în vedere că PIB-ul Indiei e de aproape 5 miliarde, e mai nimic. Atunci, noi trebuie să construim, să vadă că existăm, că avem interes, că îi apreciem.

ADVERTISEMENT

Desigur, când bați la ușă, tu ești mai micuț. Nu înseamnă că nu trebuie să te respecte, totuși, noi trebuie să muncim. Suntem în competiție cu Ungaria, cu Polonia, cu Austria, care vor și ele să atragă investiții. Deci tu trebuie să reușești să te miști. Și să ai asta ca obiectiv de țară. Este foarte important ca România să înțeleagă că trebuie să se deschidă spre aceste investiții. India e o țară, dar poate fi Japonia sau multe alte țări. Dar trebuie cultivate, gestionate. Nu merge altfel, pentru că ești în competiție.

„Să luăm bani și din afara Uniunii Europene!”

Și dacă vor să vină ei direct în România, e polonezul lângă tine, care spune ‘Haideți mai bine în Polonia! Uitați aici, vă așteptăm, vă dăm avantaje fiscale, vă dăm susținere’. Asta trebuie să facă și România, nu există altă opțiune!

Momentan ne bazăm doar pe fonduri europene. Trebuie să reușim să atingem și aceste investiții străine. Să avem o strategie bine definită de țară, pentru că așa vom putea crește. Luăm fonduri europene, că suntem în Uniunea Europeană, dar vrem să luăm și bani din afara UE. Și să creăm parteneriate, pentru că așa vom începe să fim și noi în discuțiile altor țări mari”, a punctat fiul lui Dinu Gheorghe.

Afacerea cu care Dinu Gheorghe Jr. vrea să schimbe lumea: „Mulțumire mai mare decât profitul la final de an!”

Discuția dintre Robert Niță și invitatul său a virat, apoi, spre are un brand de țigări electronice și speră să se extindă la nivel european. Principala motivație, dincolo de profit, este dorința omului de afaceri de a-i face pe

„În plan personal, pe partea de business, lucrurile merg bine. Ca orice om de afaceri tânăr, este o luptă continuă pentru a crește. Dar am fondat acum 5 ani, după ce am am terminat proiectul de la Digi, un brand de țigări electronice. Eu sunt nefumător. Prin crearea acestor dispozitive, mi-am dat seama că existe un potențial ca oamenii să renunțe la țigările tradiționale, care știm clar că duc în cancer. Pe când cele electronice… În Marea Britanie, Ministerul Sănătății subvenționează achiziția de țigări electronice, dacă renunți la fumat. Fac studii de 15 ani, clar că sunt mai puțin dăunătoare. Că or fi zero sau nu, nu am auzit de un om care vapează de 10 ani și să fi făcut cancer. Vom vedea în timp, dar sunt mai puțin dăunătoare.

Am reușit să avem două branduri, cel mai mare jucător independent român din piață. Business-ul crește, încercăm să penetrăm și alte piețe, avem deja o înțelegere cu un distribuitor din Spania, care este următoarea redută. Ne luptăm să aprobăm produsul pe toate piețele europene. Este o luptă, dar este o industrie care crește foarte mult.

„8 din 10 fumători pot face cancer”

Dar cred că faci și bine, dacă tu educi populația să nu mai fumeze. Oamenii, dacă vor să se apuce de fumat, o vor face. Dacă pot să aleagă o opțiune mult mai puțin dăunătoare, impactul pe costurile statului cu sănătatea este mult mai mic. 8 din 10 fumători pot face cancer. Probabil unul sau doi din 10 pot face cancer de la vapare, și poate mai puțin. Costurile statului sunt infinit mai mici.

Noi trebuie să ne gândim și legislația pe a ajuta populația să renunțe la țigări. Sunt 5 milioane de fumători în România. Enorm! În ultimii 30 de ani, aproape că nu a scăzut numărul de fumători. Este un business care merge și într-o zonă onorabilă, dacă poți să transferi oameni de la țigări la vapat, și după aceea să se lase. Pentru că noi avem câteva mii oameni care s-au lăsat produsul nostru. Oameni care ne-au scris ‘Vă mulțumesc! Mama s-a lăsat folosind produsul vostru’. Pentru noi, asta este o mulțumire aproape la fel de bună, sau mai bună, decât a face profit la finalul anului. Pentru că știi că schimbi vieți!”, a concluzionat Dinu Gheorghe Jr.