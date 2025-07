Florin Piersic Jr. a desființat-o pe Eugenia Vodă de la TVR. Culisele interviului care n-a apărut niciodată: „Un exercițiu de umilință”

Fiul lui Florin Piersic a lansat o acuzație rară pentru prezentatoarea Eugenia Vodă de la TVR, pe care a pomenit-o în cadrul unui podcast în care a fost invitat.

Fiul lui Florin Piersic a desființat-o pe Eugenia Vodă. Ce experiență a avut cu prezentatoarea TVR

Actorul și voice-over-ul de la PRO TV a vorbit despre experiența sa cu emisiunile televizate și motivul pentru care nu dă interviuri des. Bărbatul a spus că s-a creat o anumită imagine despre el și că unii jurnaliști au reticențe în ceea ce-l privește atunci când îl intervievează, de teamă că nu va răspunde la anumite întrebări pe care le-ar considera ofensatoare.

Invitat în podcastul lui Gojira, fiul lui Florin Piersic a mărturisit că Denise Rifai, în a cărei emisiune a fost acum doi ani, la Kanal D, a avut această frică… și anume că va pleca din emisiune deoarece pentru preț de câteva minute a cerut să meargă la baie. Apoi, a scos la iveală un episod care l-a dezgustat, întâlnirea cu prezentatoarea Eugenia Vodă. cea care de ani buni realizează „Profesioniștii” la TVR.

Cum a blocat-o Piersic Jr. pe Denise Rifai: „Am zis că vreau să fac pipi”

„Am fost la Rifai în urmă cu doi ani, ea n-a știut, a crezut că o să plec din emisiune. I s-au spus tot felul de prostii, să nu mă întrebe aia, aia. A fost o fază mișto, căci în timpul emisiunii, după vreo oră, am zis că vreau să fac pipi și s-a blocat. Am râs apoi de toată poanta aia. A făcut în așa fel încât să curgă mai departe emisiunea. Ea a fost convinsă că eu plec. Ea n-a știut că eu în perioada aia vieții mele îmi propusesem să spun orice mă întreabă. Au zis câțiva că vezi că o să apară, că se rup din context. Îmi propusesem să fiu super-sincer”, a mărturisit, printre altele, fiul lui Florin Piersic, în

În continuare, fiul lui Florin Piersic a vorbit despre experiența de la pe care a avut-o cu Eugenia Vodă. a spus că vedeta TVR a fost o mare dezamăgire pentru el. Vocea de la PRO TV a adăugat faptul că, la un moment dat în cadrul dialogului cu Eugenia Vodă, și-a pus telefonul pe mod avion și a înregistrat-o pe prezentatoare. A dat apoi înregistrarea unor apropiați pentru a o ”demasca”.

Piersic Jr. spune că a înregistrat-o pe ascuns pe Eugenia Vodă. FANATIK a aflat că interviul nu ar fi avut loc, în realitate, deci TVR nu avea ce să dea pe post

„A fost un interviu acum 10 ani, care n-a apărut niciodată, cu toate că materialul a durat 4 ore. A fost un exercițiu de umilință. Vrei să trag cu pușca? Eugenia Vodă. Ce n-a știut, pentru că m-am prins că ceva nu e în regulă de la început, în primele 10 minute. Mi-am luat telefonul, am pus pe avion și l-am pus pe masă. Înregistrarea a ascultat-o iubita mea și cel mai bun prieten și s-au crucit.

Au zis că nu se poate așa ceva. Nu am crezut că poate să existe așa ceva. Nu am vrut să intru în subiect. Există oameni care sunt văzuți ca niște legende, om care are pretenții, să îi vezi cum sunt, de fapt. E trist să vezi ce e sub machiaj, ce e sub coaja aia. Lumea judecă după aparențe, după cum te îmbraci”, sunt declarațiile uluitoare făcute de fiul lui Florin Piersic pe YouTube.

Interviul care n-a mai fost. Surse FANATIK: ”Nu s-a filmat”

În mod surprinzător, potrivit unor informații obținute de FANATIK, interviul respectiv nu ar fi avut loc, în sensul că acesta nu ar fi fost filmat în studio. Acesta ar fi existat doar la nivel de discuție pe marginea prezenței actorului în emisiunea de la TVR.

Din motive necunoscute, nu s-a mai concretizat nimic în fața camerelor, contrar celor susținute de actor în podcast. FANATIK a contactat-o pe Eugenia Vodă pentru un drept la replică legat de acest subiect, însă nu a dorit să comenteze pe marginea acuzațiilor lansate de Piersic Jr.