Fiul lui Gabi Mureșan, mesaj cutremurător pe rețelele de socializare! Ce a scris Raul Mureșan, băiatul cel mare al regretatului fotbalist

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Gabriel Mureșan, fost internațional român și un fost fotbalist respectat la toate echipele pentru care a evoluat, în principal la CFR Cluj, a decedat în urmă cu câteva zile. În prezent, el era primar într-o comună din Mureș, iar de câteva ori pe săptămână obișnuia să facă saună, după care să se scalde în lacul din Apold, locul în care și-a găsit sfârșitul. Fiul său cel mare, Raul, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook.

Mesajul transmis de Raul Mureșan pe rețelele de socializare

Moartea neașteptată a lui Gabriel Mureșan a lăsat fără tată doi fii, unul de 10 ani și altul de 17 ani. Raul, fiul cel mare, vrea să îi calce tatălui său pe urme în ceea ce privește cariera fotbalistică, iar tragedia prin care trece nu-l va face decât să-și dorească și mai tare să-l facă mândru pe tatăl său.

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De la momentul morții fostului fotbalist, Raul Mureșan a distribuit multiple postări ale apropiaților, care își exprimau regretele, dar și pasaje cu materiale despre tatăl său, care are un CV cu care puțini sportivi se pot lăuda. El peste 200 de partide la nivelul Ligii 1 și 9 selecții în tricoul naționalei României. În vitrina cu trofee, Gabi Mureșan și-a trecut 3 titluri de campion, 3 Cupe ale României și 3 Supercupe ale României.

În urmă cu câteva ore, Raul a decis să facă și el o postare în amintirea tatălui său. El a postat o poză cu tatăl său în tricoul lui ASA Târgu Mureș, ridicând deasupra capului Supercupa României. Textul scris de el este de-a dreptul emoționant: „Tatăl meu iubit! Ești și vei rămâne campionul nostru pentru totdeauna”, a scris el.

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Locuitorii comunei Apold sunt devastați după dispariția primarului Gabi Mureșan

Gabriel Mureșan se afla la al doilea mandat de primar al comunei Apold, iar localnicii l-au votat într-un număr foarte mare. iar vestea dispariției sale a lovit dur comunitatea din Apold. Viceprimarul comunei, Angela Stan, a vorbit cu FANATIK despre moartea edilului:

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„Avea un lac în comună, proprietatea lui. Atât de frumos era acolo, nici nu îi trebuia concediu. Atât de liniște era. Obișnuia să facă în fiecare seară saună și pe urmă să facă baie în lac. A făcut infarct și asta a fost. O tragedie. Are un băiat de 17 ani care îi călca pe urme cu fotbalul și băiețelul de 10 ani pe care îl iubeau atât de mult, fericirea lor. A făcut infarct și suntem șocați, întreaga comunitate.

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Ne spunem că poate e un vis. Un vis din care să ne trezim (n.r. îi vine să plângă). O persoană cu atâta omenie, cu atâta drag pentru cetățeni, să nu plece nimeni din primărie nerezolvat, să știe că are pentru fiecare o soluție. Respect față de toți cetățenii indiferent că era cel mai de jos, un caracter deosebit și sincer nu mai am cuvinte să vă spun. Un model pentru cum ar trebui să fie un primar al unei comune. Mai rar există în țara asta primari care să se dedice pentru comunitate zi și noapte, să facă proiecte și să dezvolte comuna.

Sunt devastată și nici nu pot să zic prea multe în acest moment. Nu putem să credem. Așteptăm să nu fie realitate. Cuvintele sunt prea mici. A realizat foarte multe la Apold. A construit două grădinițe, a început construcția unei noi primării, a făcut canalizarea în comună, drumul către Daia și Vulcan, pe care nu a reușit nimeni să îl facă de 30 de ani și unde își rupeau localnicii mașinile. El nu a promis nimic în campanie și în primul an după ce a fost ales s-a asfaltat. Oamenii nu știau cum să îi mulțumească. Avem acum asfalt peste tot pe străzi în comună datorită lui.

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Tot timpul se gândea la proiecte, avea zeci de idei. Îi plăcea foarte mult ordinea, să fie toate puse la punct și chiar avea gusturi, simțea totul cum trebuie să se facă, nu de mântuială, de calitate, dar fără mulți bani. Ceva extraordinar! Nu a avut niciun conflict cu nimeni. Am zis că îi fac statuie în fața primăriei. Ca el nu a fost și nu o să mai fie primar cu siguranță. Cât s-a străduit să fie totul frumos, să avem utilități, să aducem investitori. Deci nici nu îmi vin în minte acum câte lucruri sunt de spus”, a declarat Angela Stan în exclusivitate pentru FANATIK.