Fiul lui Gică Popescu a explicat de ce a plecat de la Farul Constanța: „Mi-am dorit să vin la un club unde am posibilitatea să mă dezvolt”. Video

FANATIK a stat de vorbă cu Liviu Ciobotariu, omul care a insistat

Nicolas Popescu a explicat de ce a plecat de la Farul Constanța

Nicolas Popescu a oferit un interviu pentru pagina oficială de Facebook a FC Voluntari, în care a explicat motivele pentru care a plecat de la echipa lui Gică Hagi, unde tatăl este președinte.

Mijlocașul de 19 ani a semnat pe patru ani și a dezvăluit că este foarte mulțumit de ceea ce a găsit la Voluntari: „Am ajuns la un club serios, avem condiţii foarte bune. Mi-am dorit să joc, să vin la un club unde am posibilitatea să mă dezvolt ca jucător”.

Fiul lui Gică Popescu a recunoscut că și-a dorit să plece de la Farul pentru a bifa mai multe minute în SuperLiga:„Aveam nevoie să joc şi sper să primesc minute”.

Nicolas Popescu a vorbit și despre calitățile sale principale: „Sunt creativ, tehnic, restul sper să vadă lumea. Dorinţa de a juca a fost motivul principal pentru care am ales să plec de la Farul”.

Ce spunea Liviu Ciobotariu despre transferul lui Nicolas Popescu: „Eu l-am dorit foarte mult”

Gică Popescu avertiza în finalul sezonului trecut că în SuperLiga, iar Liviu Ciobotariu l-a dorit cu insistență: „Nicolas Popescu este jucătorul nostru și a semnat pe patru ani. A venit pe postul lui Vadim Rață.

Eu l-am dorit foarte mult și aveam nevoie să joace inter. Este Under și e un copil de viitor. Sunt convins că am făcut un transfer de viitor. Sperăm să se acomodeze cât mai repede și să intre în echipă.

Am vorbit în prealabil și cu Gică Popescu. Eu am înțeles că avem posibilitatea să îl luăm și am fost încântat. El joacă și la naționala U19 și m-am bucurat. E important acum să se plieze pe jocul nostru și eu cred foarte mult în calitățile lui”.

Liviu Ciobotariu a vorbit și despre principale calitățile ale lui Nicolas și e convins că va putea face pasul la naționala U21 și apoi la seniori: „Îmi place că are o tehnică foarte bună în regim de viteză, vede bine jocul, e un fotbalist de pătrundere. Cred că mai are de lucrat la faza defensivă, dar asta o poate regla din poziționare și din antrenamentele pe care le facem noi. Are calități să ajungă un fotbalist foarte bun! Ne-am bucura să îl vedem la echipa națională”.