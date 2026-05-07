Fiul lui Ion Alecsandrescu, interviu emoționant la 40 de ani de la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni: „Are poza cu trofeul pe piatra de mormânt”

Joi, 7 mai 2026, s-au împlinit 40 de ani de când Steaua București câștiga Cupa Campionilor Europeni. Mihai Alecsandrescu, fiul lui Ion Alecsandrescu, fostul mare conducător al Stelei, a fost prezent pe Stadionul Ghencea pentru evenimentul dedicat legendelor de la Sevilla. El a oferit un interviu în exclusivitate FANATIK despre tatăl său, care ne-a părăsit în urmă cu 26 de ani.

După meciul dintre Steaua și Sepsi, pe stadionul din Ghencea a avut loc un eveniment dedicat legendelor Stelei, care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în finala de la Sevilla, contra Barcelonei. La pauza meciului a avut loc un moment de reculegere pentru legendele Stelei care nu mai sunt în viață, iar printre ele s-a regăsit și Ion Alecsandrescu, cel considerat cel mai mare conducător din istoria roș-albaștrilor.

Fiul său, Mihai Alecsandrescu, și a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK la finalul acestuia. El a recunoscut că tatăl său, dintr-un motiv sau altul, a îndrăgit mai mult Supercupa Europei decât Cupa Campionilor Europeni, iar pe piatra sa funerară se află poza alături de trofeul câștigat în urma meciului cu Dinamo Kiev: „Le mulțumesc celor care au cinstit memoria tatălui meu, celor care nu au uitat ce a reprezentat el pentru Steaua și pentru fotbalul românesc în general. Sunt impresionat să mă regăsesc după atâția ani aici. Este un gest firesc să ne cinstim oamenii dragi care au reprezentat ceva pentru noi.

Ce pot să spun despre tatăl meu… sunt multe povești, unele dintre ele legende… pot să spun că a ținut foarte mult la Steaua. A fost viața lui. El a avut două perioade la Steaua, din 1982 până în 1987, după Supercupa Europei, iar apoi a avut loc o restructurare. A doua perioadă a fost din 1991 până în 1996. Când a plecat i-a lăsat campioni și calificați în Liga Campionilor.

(n.r. – l-ar durea să vadă ce se întâmpla cu Steaua?) Altele sunt datele probleme. Din ce am văzut, au infrastructură pe care înainte nu o aveau. Aici trebuie investit în oameni, apoi construit pas cu pas o echipă. (n.r. – ar avea nevoie Steaua de un Ion Alecsandrescu?) Categoric! El a adus jucători care au făcut o performanță de neegalat, cu muncă, dar și cu noroc. În 2027 se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui și 40 de ani de la câștigarea Supercupei Europei. Este trofeul pe care l-a prețuit foarte mult. Pe piatra lui funerară are fotografie cu Supercupa. Cu Cupa Campionilor nu are poză, în schimb cu Supercupa are. Am putea să facem ceva la centenar, am putea încerca”, a transmis Mihai Alecsandrescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ion Alecsandrescu, dedicat complet Stelei. A avut multiple oferte din România, însă a refuzat categoric

După Revoluție, Ion Alecsandrescu a început să primească numeroase oferte din România, însă nu a acceptat niciodată să meargă la o altă echipă în afară de Steaua, alături de care a cunoscut gloria în Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei.

„Sunt două lucruri care trebuie menționate. A câștigat atâtea trofee fără jucători străini, ci doar români. După Revoluție a avut mai multe oferte din România să organizeze mai multe cluburi, însă a refuzat. A activat numai și numai la Steaua și nu a vrut în altă parte. Au fost oferte foarte serioase, de la cluburi mari”, a povestit fiul său, într-un interviu acordat pentru FANATIK la